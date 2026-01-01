U Njemačkoj dvojica 18-godišnjaka poginula zbog pirotehnike

Dvojica 18-godišnjaka poginula su u njemačkom gradu Bielefeldu nakon nesreće s pirotehnikom iz kućne proizvodnje, objavila je policija rano u četvrtak.

U jednom od dva odvojena incidenta tinejdžer je poginuo na mjestu nesreće u okrugu Baumheide, prenosi agencija dpa. Zapalio je pirotehničko sredstvo u pješčaniku na igralištu, a ono mu je eksplodiralo pred licem, prenosi njemački medij Bild.

Samo pola sata kasnije hitne službe pozvane su u okrug Brake gdje je drugi osamnaestogodišnjak zadobio teške ozljede glave od eksplozije te kasnije preminuo u bolnici. Policija nije otkrila o kakvoj se točno pirotehnici radi, no njemački mediji prenose da je bila riječ o sredstvima iz kućne proizvodnje.