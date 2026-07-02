UN upozorava: Umjetna inteligencija produbit će jaz između bogatih i siromašnih

Razvoj umjetne inteligencije mogao bi dodatno produbiti globalne nejednakosti ako se tehnologija bude razvijala bez zajedničkih međunarodnih pravila, upozoravaju Ujedinjeni narodi u novom izvješću koje donosi prvi sveobuhvatni znanstveni okvir za odgovoran razvoj umjetne inteligencije.

Glavni tajnik UN-a António Guterres poručio je kako se razvoj AI-ja odvija brže nego što države uspijevaju uspostaviti odgovarajuće mehanizme nadzora. "Što umjetna inteligencija više napreduje bez zajedničkih pravila, to će vlade i građani imati manje utjecaja na njezin razvoj", upozorio je, pozvavši države da ne odgađaju donošenje propisa, prenosi The Guardian.

Izvješće neovisnog međunarodnog znanstvenog panela, osnovanog prošle godine odlukom Opće skupštine UN-a, ističe kako umjetna inteligencija može donijeti velike koristi u poljoprivredi, zdravstvu, obrazovanju i gospodarstvu, ali i ozbiljne rizike, od prijevara i dezinformacija do manipulacije izborima.

Posebno se upozorava da sam pristup AI alatima nije dovoljan kako bi sve zemlje ostvarile jednake koristi. Države koje ovise o stranim modelima, podatkovnim centrima i računalnoj infrastrukturi mogu koristiti umjetnu inteligenciju, ali pritom izgubiti kontrolu nad sigurnosnim standardima i prilagodbom tehnologije vlastitim potrebama.

Autori izvješća preporučuju ulaganja u nacionalnu AI infrastrukturu, razvoj podatkovnih centara, obrazovanje stručnjaka, jačanje digitalne pismenosti te osnivanje instituta za sigurnost umjetne inteligencije. Istodobno upozoravaju da podatkovni centri troše velike količine energije i vode te mogu povećati emisije stakleničkih plinova.

Prema procjenama, više od milijarde ljudi danas koristi AI barem jednom tjedno, no razlike između razvijenih i siromašnijih država i dalje su ogromne. Sjedinjene Američke Države i Kina prednjače u razvoju najnaprednijih modela i ulaganjima u računalnu infrastrukturu, dok mnoge zemlje nemaju dovoljno stručnjaka ni tehničkih kapaciteta za procjenu sigurnosti najmoćnijih sustava.

Izvješće upozorava i na jezične nejednakosti. Generativni AI vrlo dobro funkcionira na engleskom i drugim velikim jezicima, dok brojni manji jezici zaostaju. Zabilježeni su i opasni slučajevi pogrešnih medicinskih prijevoda koji bi mogli ugroziti živote pacijenata. Autori zaključuju kako je upravo UN najprikladnije mjesto za međunarodnu raspravu o upravljanju umjetnom inteligencijom jer se, ističu, njihov pristup temelji na znanstvenim činjenicama, a ne na političkim interesima.