Hrvatska znanstvenica na čelu istraživačkog tima: 'Razvili smo keramički implantat koji vjerno oponaša ljudsku kost'

Istraživači sa Sveučilišta u Tampereu u Finskoj razvili su revolucionarni 3D printani keramički implantati materijal koji blisko oponaša pravu ljudsku kost. Riječ je o važnom koraku koji unapređuje razvoj personalizirane regeneracije kostiju i može dovesti do učinkovitijih i pristupačnijih tretmana za koštane defekte. Ovo je otkriće odjeknulo znanstvenom zajednicom, a dodatno je zanimljivo jer je istraživački tim predvodila hrvatska znanstvenica Antonia Ressler, postdoktorska istraživačica u Institutu za napredne studije u Tampereu. Presađivanje kostiju drugi je najčešći postupak transplantacije tkiva u svijetu, s više od dva milijuna operacija koje se izvedu svake godine. Trenutačni tretmani često se oslanjaju na kost uzetu od pacijenta ili donora, metode koje su ograničene dostupnosti i mogu uključivati dodatne operacije, dugo vrijeme oporavka i komplikacije. Kako stanovništvo stari, potreba za sigurnijim i učinkovitijim alternativama brzo raste.

Keramičke skele



Istraživački tim predvođen Antonijom Ressler uspješno je koristio hidroksiapatit, isti spoj koji prirodno čini mineralnu strukturu kostiju, za stvaranje koštanih skeleta koji podržavaju vlastitu sposobnost tijela da regenerira tkivo. – Korištenjem istog materijala koji priroda koristi i oblikovanjem keramičkim 3D printanjem, implantati se mogu precizno prilagoditi individualnom koštanom defektu pacijenta, bez oslanjanja na lijekove ili faktore rasta koji mogu uzrokovati nuspojave – kaže Antonia Ressler. – Nova tehnologija rezultat je četverogodišnjeg intenzivnog istraživanja u projektu AffordBoneS koji se financira iz postdoktorskog programa Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie. Tekući projekt, GlassBoneS, ima za cilj daljnji razvoj tehnologije. Cilj tima je osigurati pristupačne skelete za postupke augmentacije kostiju kako bi se većoj populaciji omogućio pristup tim tretmanima i poboljšala kvaliteta života.

Koristeći naprednu tehniku proizvodnje nazvanu keramičko stereolitografsko 3D printanje, istraživači su uspjeli precizno kontrolirati unutarnju arhitekturu skeleta, uključujući veličinu i povezanost pora koje omogućuju rast stanica i protok hranjivih tvari kroz materijal. Identificirali su optimalnu strukturu sličnu kosti: implantate s pažljivo dizajniranim unutarnjim porama veličine oko 400 mikrometara i poroznošću od otprilike 45%. – Ova arhitektura postigla je ključnu ravnotežu između čvrstoće i bioloških karakteristika, omogućujući stanicama koje stvaraju kost da uđu u materijal, međusobno djeluju i uspješno počnu stvarati novo koštano tkivo – navodi Ressler. Tim je također otkrio da suptilne promjene u kemiji materijala i površinskim svojstvima mogu znatno utjecati na ponašanje stanica.

– Otkrili smo da visoke temperature potrebne tijekom obrade i fazne transformacije materijala mogu promijeniti površinska svojstva na načine koji otežavaju pričvršćivanje ljudskim stanicama. Istraživanje naglašava da su sastav i površinska svojstva biomaterijala ključni za uspješnu regeneraciju kostiju – napominje A. Ressler. Kao jedna od prvih studija u svijetu koja je sustavno dizajnirala, 3D ispisala i procijenila ove keramičke skele koje oponašaju kost, rad Ressler i suradnika postavlja snažne temelje za buduće kliničke primjene u personaliziranoj medicini. – Ova tehnologija omogućuje dizajniranje implantata za individualne potrebe, nema više univerzalnih rješenja. Vjerujemo da bi se ovakve vrste implantata mogle koristiti u svakodnevnim tretmanima regeneracije kostiju u sljedećem desetljeću – kaže Antonia Ressler, koja trenutačno radi na osiguravanju financijskih sredstava za provođenje in vivo istraživanja, nužnog koraka za daljnje ispitivanje razvijenih biomaterijala.

Ova mlada istraživačica svoju je znanstvenu karijeru počela na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, gdje je završila smjer kemije i inženjerstva materijala te doktorirala 2020. godine. Na finsko Sveučilište Tampere došla je 2022., nakon što je od Europske komisije dobila prestižan Marie Skłodowska-Curie projekt AffordBoneS. Interes za kemiju javio se još u gimnaziji u rodnoj Koprivnici. – Važnu ulogu u tome imala je profesorica Sanja Mikulić, koja je u svoje slobodno vrijeme organizirala dodatne laboratorijske vježbe za učenike koji su željeli naučiti više, a upravo su ti dodatni praktični sati bili ključni za daljnje usmjerenje – kaže nam Antonia Ressler te opisuje kako se javila njezina ljubav prema znanosti i inženjerstvu tkiva.

Foto: Privatna arhiva

– Ljubav prema znanosti razvila se tijekom studija. Ukazala mi se prilika izraditi završni i diplomski rad u području inženjerstva koštanog tkiva pod vodstvom prof. Marice Ivanković, kao i studentski znanstveni rad nagrađen Rektorovom nagradom u istom području s kolegama dr. Rokom Blažicem i mag. Denisom Žagarom. Nakon toga, nastavila sam doktorski studij u istom području, pod mentorstvom prof. Hrvoja Ivankovića s Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije i prof. Inge Urlić s PMF-a. Upravo me to interdisciplinarno područje, koje povezuje kemiju, fiziku, biologiju, medicinu i inženjerstvo, posebno privuklo, jer dizajn biomaterijala za regeneraciju koštanog tkiva zahtijeva razumijevanje velikog broja međusobno povezanih faktora, što cijelo područje čini izazovnim, ali i izrazito zanimljivim – objašnjava. Dobivanje Marie Skłodowska-Curie projekta AffordBoneS, u sklopu kojeg je razvijen ovaj implantat, bilo je izrazito zahtjevno.

– Niska stopa prolaznosti od oko 14% naglašava visoku razinu kompetitivnosti ovakvih projekata. Upravo zato me posebno veseli što smo ostvarili ciljeve koje smo postavili na početku, a ovom prigodom želim istaknuti i zahvalnost Europskoj komisiji na financijskoj podršci i ukazanom povjerenju – reći će Antonia, kako je predložila da je oslovljavamo jer se u Finskoj svi oslovljavaju jednostavno imenom. Antonia i ovaj put nesebično naglašava da uspjeh poput ovog ne bi bio moguć bez suradnika. – Razvijeni biomaterijal rezultat je zajedničkog rada i smatram ga uspjehom cijelog tima, a ne samo osobnim postignućem. U znanosti je suradnja ključna, a razmjena znanja i iskustava temelj je daljnjeg razvoja i napretka – ističe. Žene su inače u znanstvene projekte manje uključene od muških kolega, premda osvajaju više doktorata. Koliko su žene u znanosti zapravo vidljive?

– Žene su dobro zastupljene na početku znanstvenih karijera i često čine oko polovice doktorskih studenata, no njihova se zastupljenost postupno smanjuje na višim akademskim razinama. Primjerice, u Finskoj žene čine oko 52% doktoranada, što upućuje na snažnu bazu talentiranih istraživačica. Ipak, njihova zastupljenost na višim razinama znanstvene karijere, poput voditeljskih pozicija i vodećih uloga u projektima, još uvijek nije proporcionalna, što je vidljivo i na razini cijele Europe. To svakako nije posljedica nedostatka sposobnosti, već su razlozi kompleksni te uključuju kombinaciju različitih čimbenika, kao i izazova organizacije zahtjevne znanstvene karijere u različitim životnim fazama. Znanstvena karijera često podrazumijeva dugotrajne radne sate, spremnost na selidbu u druge zemlje radi usavršavanja te nesigurne rane faze karijere, uz potrebu za visokom produktivnošću upravo u razdoblju od 30. do 40. godine života, koja se često preklapa s planiranjem obitelji – iznosi naša znanstvenica. Uvjerena je da će u budućnosti sve veći broj žena dolaziti na vodeće pozicije i aktivno sudjelovati u oblikovanju smjera znanstvenih istraživanja, a ističe da su joj upravo uspješne hrvatske znanstvenice velika inspiracija u razvoju vlastite karijere.

A za znanstvenu karijeru međunarodna mobilnost gotovo je nužna, priznaje, osobito u ranim fazama. Odlazak u inozemstvo omogućuje rad u različitim istraživačkim okruženjima, pristup naprednoj opremi i metodama, ali i razvoj međunarodne suradnje, što je danas ključan dio kvalitetnog znanstvenog rada. Upravo iz tog razloga i sama se odlučila na rad u inozemstvu, jer takvo iskustvo znatno pridonosi profesionalnom i osobnom razvoju znanstvenika. – Mnogi hrvatski znanstvenici nakon međunarodnog iskustva uspješno se vraćaju u Hrvatsku, gdje vode kvalitetna i međunarodno prepoznata istraživanja te razvijaju vlastite istraživačke grupe. To pokazuje da postoji potencijal za daljnji razvoj vrhunske znanosti u Hrvatskoj. U tom smislu vjerujem da je povratak moguć, osobito kada postoje uvjeti za nastavak kvalitetnog i konkurentnog znanstvenog rada – smatra znanstvenica, trenutačno primarno usmjerena na razvoj istraživačkih ideja i projekata te osiguravanje financijskih sredstava za njihovu realizaciju. Posebno joj je stalo promovirati znanost i motivirati mlade u Hrvatskoj da se uključe u znanstveni rad i STEM.

– Tijekom obrazovanja imala sam sreću raditi s mentorima koji su me dodatno motivirali, zbog čega osjećam odgovornost da to iskustvo prenesem dalje. Važno je mladima pokazati mogućnosti koje STEM područja nude, ali i razbiti predrasude o tome kako izgleda znanstvena karijera, jer znanost nije samo rad u laboratoriju već i prostor za kreativno razmišljanje, koji daje slobodu istraživanja vlastitih interesa i razvoj ideja koje mogu imati stvaran utjecaj na rješavanje globalnih izazova – poručila je Antonia.

Foto: Privatna arhiva

Prekovremeni rad



Veliku važnost pridaje volontiranju u znanstvenoj zajednici. Kao članica Odbora za jednakost, raznolikost i uključivost u Europskom keramičkom društvu, aktivno radi na stvaranju novih prilika za znanstvenike iz različitih, ponekad nedovoljno zastupljenih skupina, uključujući osobe različitih rodnih identiteta, kao i pripadnike manjinskih i ranjivih zajednica, dok kroz radnu skupinu usmjerenu na mlade znanstvenike zajedno s timom razvija Mrežu mladih keramičara, koja pruža pristup edukacijama, umrežavanju i profesionalnom razvoju. Trenutačno su u završnoj fazi organizacije međunarodne konferencije u Poljskoj. U Finskoj se ravnoteža između privatnog i poslovnog života doista smatra vrlo važnom. Radna kultura je takva da se učinkovitost više cijeni od sati provedenih na poslu, pa ostajanje prekovremeno nije nešto što se nužno vrednuje, već se često promatra kao znak da opseg posla možda nije optimalno organiziran. Finska joj je pružila izvrsne uvjete za profesionalni razvoj, dok Hrvatska uvijek ostaje mjesto kojem se rado vraća i koje smatra domom.

– Finska mi se posebno sviđa zbog organiziranosti, osjećaja sigurnosti i dobre ravnoteže između privatnog i poslovnog života. Sustav je vrlo uređen, radno okruženje poticajno i strukturirano, a istovremeno se njeguje kultura međusobnog povjerenja i suradnje, gdje su ljudi spremni pomoći i aktivno pridonositi zajednici. Život u Hrvatskoj je dinamičniji i društveniji, s više spontanosti i topline u svakodnevnim kontaktima. Upravo mi taj dio ponekad nedostaje, bliskost obitelji, prijatelja i opušteniji način druženja uz koji sam odrasla – priznaje. A tijekom razdoblja zimskih dana i polarnih noći, naučila je puno više cijeniti svaku zraku sunca.