Čakovečki startup u osvajanju svemira

Kapsula GEN-1P tvrtke Genesis Space Flight Laboratories iz Čakovca uspješno je završila devet eksperimenata u svemiru i 4. lipnja uzorke vratila na Zemlju. "Misija je dosegnula apogej (najudaljenija točka na Mjesečevoj stazi ili stazama umjetnih satelita do Zemljina središta) od 260 kilometara pružajući jedinstveno okruženje mikrogravitacije za znanstvena istraživanja", pohvalili su se u tom startupu. Kapsula promjera 5,9 centimetara lansirana je u svemir 31. svibnja s pomoću rakete za sondiranje RED KITE tvrtke SSC Space. Tijekom šest minuta neprekinute mikrogravitacije motori lansirne letjelice nisu radili stvarajući okruženje gotovo nulte gravitacije, idealne za istraživanje poljoprivrednih, bioloških i medicinskih procesa u uvjetima koji se ne mogu osigurati na Zemlji.

Jedan od eksperimenata, kako kažu u toj tvrtki, usmjeren je na mikrobiološka istraživanja korištenjem niza od 25 senzora tzv. bliskog infracrvenog zračenja iz neionizirajućeg spektra elektromagnetskih valova, za praćenje promjena klorofila i biomase tijekom cijele misije, uključujući povratak u atmosferu brzinama do sedam macha. U drugom istraživačkom modulu nalazile su se četiri voćne mušice (Drosophila melanogaster). – Trenutačno analiziramo prikupljene podatke, a uzorke smo sačuvali za buduće genetske i molekularne studije – napominju. Ti se kukci često koriste za proučavanje genetskih i fizioloških učinaka svemirskih letova. – Cilj eksperimenta bio je istražiti kako svemirski let utječe na ponašanje i genetske informacije putem RNA analiza – kažu u tvrtki Genesis Space Flight Laboratories i dodaju kako je misija omogućila istraživanje koje bi moglo poboljšati naše razumijevanje biološke prilagodbe svemirskim letovima, istraživanje biljaka, odnosno sjemenja, ali i naprednih materijale za građevne blokove. Rezultati mogu doprinijeti budućim znanstvenim otkrićima i industrijskim inovacijama.

– Tijekom proteklih mjeseci blisko smo surađivali s našim timom, pružateljem lansirnih usluga, podizvođačima i kupcima kako bismo dizajnirali i izgradili namjenski istraživački modul za dijeljenje prijevoza za devet eksperimenata – rekao je dr. Bence Matyas, osnivač i izvršni direktor tvrtke Genesis Space Flight Laboratories. U tjednima prije lansiranja u švedskom centru Esrangeu obavili su završne pripreme i testove. – Ova misija predstavlja važan korak u jačanju neovisnog pristupa Europe istraživanjima mikrogravitacije omogućujući češće i pristupačnije mogućnosti letenja za znanstvene i komercijalne korisnike – ističu. Misija G-1 bila je prvi let šireg programa čiji je cilj osigurati Europi pouzdanu i dostupnu platformu za kapsulu za istraživanje mikrogravitacije i misije povratka uzoraka natrag na naš planet. Esrange je višenamjenski svemirski centar u sjevernoj Švedskoj, udaljen 45 kilometara od grada Kirune. Koristi se kao europski "prolaz u svemir", za lansiranje raketa i visinskih balona te za testiranje satelitskih tehnologija, a njime upravlja tvrtka SSC Space, prije poznata kao Švedska svemirska korporacija. Genesis Space Flight Laboratories surađuje s više znanstvenika iz nekoliko zemalja.

Primjerice, dr. Anna Sandak sa svojim timom iz instituta InnoRenew iz slovenske Izole radi na razvoju inženjerskih živih materijala, kombinacije bioloških i umjetnih komponenti. Istraživanje je usmjereno na obnovljive materijale i održive zgrade, posebno na inovativne pristupe drvu i njegovoj upotrebi. Sveučilištu u Ljubljani čakovečka tvrtka pak pomaže u proučavanju ponašanja algi i kvasca u svemiru. Među klijentima je i Zaklada Orion Space Generation koja surađuje s lokalnim poljoprivrednicima i prati kako zračenje u svemiru utječe na domaće biljne sorte. Sveučilište u Debrecenu pod vodstvom dr. Zsolta Sandora bavi se pitanjem održive proizvodnje usjeva za buduće svemirske misije i naselja na drugim nebeskim tijelima. Iako sustavi uzgoja bez tla koji se koriste na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) pružaju praktično rješenje za rast biljaka malog opsega, oni ne zadovoljavaju u potpunosti potrebu za nadopunjavanjem hranjivih tvari velikih razmjera, ističu u čakovečkom startupu koji vodi mađarski znanstvenik i poduzetnik Matyas.

Nakon što je 2024. i 2025. radio na jednom projektu u Sloveniji, odlučio je otvoriti tvrtku u Čakovcu kako bi razvijao letjelice GEN, svojevrsne minilaboratorije za orbitalne letove. Tvrtka se najprije uselila u poduzetnički inkubator Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje (TCIM) u Čakovcu, a potom preselila u razvojno-edukacijski centar Metalsku jezgru Čakovec, gdje imaju sve što im je potrebno za rad svojih inženjera, uključujući i 3D printere, a blizu su i partneri iz Slovenije.

U "svemirskoj industriji" Matyas je od 2017., kada se prijavio na NASA-in natječaj za algoritam koji pomaže u otkrivanju organskih spojeva na Marsu. U posljednje vrijeme fokus mu je na razvoju prijenosnih laboratorijskih uređaja, poput Genoplanta koji prati stanje biljaka. Čakovečka tvrtka sudjelovala je i u projektu MayaSat-1, satelitu lansiranom prije godinu dana s pomoću rakete Falcon 9 američke kompanije SpaceX Elona Muska. Satelit u obliku kocke sa stranicama dugima deset centimetara, težak 298 grama, nosio je biološki teret, biljke, gljive, kvasac i mikrobe u tlu, kako bi proučio učinke mikrogravitacije i svemirskog zračenja na žive organizme. Dosegao je visinu od oko 620 kilometara. GEN kapsula sastoji se od dvije glavne komponente – satelita i kapsule u njemu. Jedan je od najzahtjevnijih dijelova projekta kako osigurati povratak letjelice na Zemlju. U čakovečkom startupu kažu da žele "demokratizirati" istraživanja mikrogravitacije u svemiru te rade na razvoju većih kapsula koje će moći ponijeti i više tereta.