Reckoning Project istražio kako Rusija prisilno preodgaja ukrajinsku djecu

Jedan od stalnih narativa iz Rusije koji se čuo tijekom pregovora bio je "predajte cijeli Donbas i rat će završiti". I predsjednik Zelenski potpuno je razumno pitao – a što ćemo s ljudima koji žive na tim teritorijima? Kakva će biti njihova sudbina? U petoj godini sveobuhvatnog rata Ukrajina prilično dobro razumije kakva je sudbina djece na privremeno okupiranim teritorijima, osobito ako su ta djeca odvedena u Rusiju, i koliko se takvoj djeci teško vratiti kući, u Ukrajinu. Priča koju je dokumentirao The Reckoning Project – globalni tim novinara i pravnika koji se bavi dokumentiranjem, izvještavanjem i prikupljanjem dokaza za istragu ratnih zločina – govori o obitelji u kojoj djeca nisu bila siročad. Odgajana su u obitelji, ali su zbog invazije odvedena u Rusiju, gdje su izgubila majku i završila u ruskom domu za nezbrinutu djecu.

Valentina (imena su izmijenjena iz sigurnosnih razloga), majka petero kćeri, živjela je u selu u Luhanskoj oblasti. Vodila je veliko kućanstvo i na početku sveobuhvatne invazije sama je odgajala dvije djevojčice – Olenu, rođenu 2007., i Viktoriju, rođenu 2009. godine. Tri njezine druge kćeri već su bile odrasle i živjele su odvojeno sa svojim obiteljima. Rusi, koji su okupirali njihovo selo već u prvim danima rata, sredinom ožujka, dakle oko tri tjedna poslije, proglasili su prisilnu evakuaciju.

Evo kako se Viktorija prisjeća odlaska iz sela: "Vozili smo se kroz minsko polje. Tamo, na minskom polju, zaglavio je drugi takav automobil u kakvom smo se i mi vozili. Naš je automobil zakvačio taj automobil i odvukao ga s minskog polja, a ja sam držala psa jer mi je rečeno da držim psa. Mislila sam da će, ako ga pustim, iskočiti i da će me ubiti." Djevojčice i njihova majka nisu imale nikakvu opciju za odlazak na teritorij Ukrajine, pa su nakon evakuacije bile prisiljene otići u Rusiju, u Rjazanj, gdje su imale rodbinu. Dana 6. prosinca 2022. Olena je navijala na natjecanju svog prijatelja, a Viktorija je otišla u ljekarnu po lijekove. Tamo ju je poslala majka, koja je tek 10 dana prije puštena iz bolnice nakon moždanog udara. Kada je djevojka ušla u ulaz, vidjela je spasioca koji je razgovarao s portirkom.

"Žena je pala", čula je Viktorija. "Pa to je tvoja mama pala", rekla je portirka ugledavši je. Viktorija je potrčala uza stube. Kada je utrčala u stan, medicinari su Valentini radili masažu srca. Nakon nekoliko minuta žena je preminula, pred očima svoje najmlađe kćeri. Kada je njezina sestra dotrčala u stan, tamo je već bilo puno ljudi – liječnici, susjedi, direktor doma, mamina prijateljica. Stigli su i predstavnici socijalne službe te psiholog. Djevojčice su plakale, a svaku od njih držalo je po nekoliko ljudi. "Vjerojatno su mislili da želimo skočiti s balkona", pretpostavljaju one. Sestre se nisu stigle ni oprostiti od tijela svoje majke, a već su ih odveli u bolnicu, gdje su djevojčice završile u izolaciji. Jedna od njih uspjela je javiti o majčinoj smrti svojim starijim sestrama. Djevojčice se prisjećaju da im je u bolnici na televiziji bilo dopušteno gledati samo crtiće. Također su im davali injekcije.

– Tamo su nas liječili, davali nam injekcije, meni su čak ostali ožiljci na ruci. Uzimali su krv. Davali su neke tablete. Ne znam od čega. Možda su nas stvarno i liječili. Vodili su nas na druge katove kako bi obavili neke pretrage – govorile su. Krajem prosinca sestre su prebačene u dom za nezbrinutu djecu u Rjazanju. Vika kaže da joj je bilo teško učiti. Iako su kod kuće razgovarali na ruskom, nedostajalo joj je poznavanje termina jer su u školi u rodnom selu učili na ukrajinskom jeziku. Olena je pak, umjesto nastavka školovanja u višim razredima, otišla u građevinsku školu, na smjer soboslikar – ličilac. Kolege iz razreda maltretirali su je govoreći joj da "odlazi u svoju Ukrajinu" i oponašajući zvukove eksplozija. Sestre, koje su u rodnom selu u Luhanskoj oblasti bile gotovo odlikašice, počele su izostajati s nastave i s vremenom izgubile svaki interes za učenje.

Najviše od svega Olena i Viktorija željele su se vratiti u Ukrajinu. Saznavši za majčinu smrt, srednja sestra Oleksandra, koja je s mužem i dvije male kćeri otišla na zapad Ukrajine nekoliko tjedana prije sveobuhvatne invazije, odmah je pokrenula postupak za dobivanje skrbništva. To nije bilo lako učiniti jer nije imala ni majčinu smrtovnicu, pa čak ni putovnicu. Prema međunarodnom humanitarnom pravu, Rusija je dužna pomagati u identifikaciji djece i registraciji njihova podrijetla, kao i podržavati potragu i spajanje obitelji "svim mogućim sredstvima", posebice olakšavanjem rada humanitarnih organizacija koje pomažu u tom procesu. No u slučaju ovih djevojčica nitko iz Rusije nije se čak ni potrudio kontaktirati njihovu najbližu rodbinu, čije kontakte nije bilo teško pronaći. Naprotiv, odgojitelji su uvjeravali mlađe sestre da će teško uspjeti otići iz Rusije i da je bolje da ostanu tamo. Djevojčice su spavale sa svojim dokumentima jer su se bojale da će ih ravnateljica uzeti.

Kako djevojčice kažu: "U ruskom domu za nezbrinutu djecu svi su odmah znali da smo Ukrajinci, da nas trebaju odvesti u Ukrajinu. Odmah smo govorile da će doći po nas. Ali odgovarali bi nam da je teško kako će se to dogoditi i da ne gajimo preveliku nadu." Na kraju je priča završila sretno. Starija sestra, Oleksandra, zahvaljujući podršci socijalnih službi iz Ukrajine, uspjela je brzo urediti skrbništvo nad djevojčicama i sve potrebne dokumente te preko Bjelorusije otići do doma za nezbrinutu djecu u Rjazanju. Na dan dolaska Oleksandru je u rjazanjski dom za nezbrinutu djecu pratila povjerenica za prava djece te oblasti. Odveli su je u ured ravnateljice ustanove, koja ju je ponovno počela uvjeravati da ne žuri, govorila je kako djeca borave u dobrim uvjetima. Govorila je o prednostima života u Ruskoj Federaciji za siročad – da će dobiti stambeni prostor, da će imati povlastice, a djevojčice će se moći besplatno školovati. No Oleksandra je ostala nepokolebljiva. Naposljetku, shvativši da uvjeravanja ne djeluju, ravnateljica je rekla: "Dobro, vodite ih."

Kada je Oleksandra izašla iz ureda ravnateljice, mlađe sestre već su je čekale. Kaže da je olakšanje osjetila tek kada se zajedno s njima našla u Ukrajini. Kada su se sestre, sada njih tri, vraćale u Ukrajinu, graničari su ih odbili pustiti na rusko-bjeloruskoj granici. Prijeći su je uspjele tek nakon pristanka na deportaciju. To znači da, dok god traje rusko-ukrajinski rat, one neće moći doći u Luhansku oblast.

Trenutačno Oleksandra s mužem, dvije kćeri i dvije mlađe sestre živi u maloj kući u selu u Volinjskoj oblasti. Da bi mogli prehraniti veliku obitelj, u vrtu uzgajaju povrće. Mlađe sestre nadoknađuju školski program i pomažu starijoj u kućanstvu. Olena se priprema za upis na sveučilište – za pravnicu, kako bi znala štititi svoje interese, interese svoje obitelji i svih onih preko kojih rat i kršenja ljudskih prava prolaze poput valjka. Ili pak – za psihologinju, kako bi prebrodila vlastitu traumu i pomagala drugima. Majka je pokopana u Rusiji, a kćeri ne mogu odlaziti na njezin grob.

– Djeca DNR-a, LNR-a, Zaporoške i Hersonske oblasti sada su Rusi. Čestitam vam, prijatelji! Sretni smo što vas možemo primiti u našu veliku obitelj! – napisala je povjerenica pri predsjedniku Ruske Federacije za prava djece Marija Ljvova-Belova na svom Telegram kanalu. Nove ruske obitelji pune su ljubavi za ukrajinsku djecu bez roditelja iz domova. To je jedan od glavnih narativa ruskih vlasti za opravdanje premještanja ukrajinske djece u Rusiju. – Izravno iz zrakoplova otići će u svoje nove obitelji – komentirala je novinarima predaju 108 siročadi iz Donbasa udomiteljima u Rusiji Elena Zajceva, načelnica Uprave za skrbništvo i skrb nad maloljetnicima Odjela za rad i socijalnu zaštitu stanovništva Moskve.

Dok je počevši od 2014. godine ruska retorika naglasak stavljala na suprotstavljanje "ukrajinskom nacizmu", spašavanje djece iz Donbasa i zaštitu ondašnjeg stanovništva koje govori ruski, a s početkom sveobuhvatne invazije i na "evakuaciju djece u sigurne regije", sada počinje dominirati narativ o "odgoju u obiteljima punim ljubavi, kakav u Ukrajini djeci nitko nije osigurao". O tome se govori u izvješću ukrajinske nevladine organizacije Regionalni centar za ljudska prava (RCHP), objavljenom u rujnu 2025. godine. Pravnica centra Katerina Raševska kaže da je narativ Rusa o tome kako spašavaju ukrajinsku siročad od granatiranja i smještaju ih u obitelji vrlo moćan jer se djelomično temelji na istini. Djeci je doista bolje u obiteljima nego u institucijama, a u Ukrajini uistinu traje rat. Ali upravo je Rusija taj rat i pokrenula, naglašava pravnica: "Oni sami i granatiraju, oni i jesu agresori. Prestanite pucati i djeca će biti na sigurnom."

U izvješću RCHP-a navodi se primjer obitelji Jacjuk iz sela Severinivka u Kijevskoj oblasti. Tijekom evakuacije 3. ožujka 2022. godine automobil s roditeljima i dvoje djece izrešetan je na Žitomirskoj autocesti. Oba roditelja su ubijena, a starija sestra Arina teško je ranjena. Djecu su odveli ruski vojnici. Mlađu, neozlijeđenu sestru ostavili su neposredno pokraj kuće nepoznate starije žene. Ona je uspjela pronaći baku i djeda te im predati dijete. Stariju sestru odveli su u Bjelorusiju, ne obavijestivši o tome rodbinu. Baka i djed tražili su unuku dvije godine. U 2023. primili su njezino tijelo – djevojčica je preminula u Bjelorusiji od posljedica ranjavanja.

Čak i ako borbena djelovanja prestanu sutra, Ukrajina se namjerava boriti za povratak tisuća ukrajinske djece. Najteža je potraga za djecom koja se trenutačno nalaze na privremeno okupiranim teritorijima ili u Rusiji. U izvješću Laboratorija za humanitarna istraživanja Yaleove škole javnog zdravlja za rujan 2025. godine identificirano je najmanje 210 ustanova diljem Rusije i na okupiranim teritorijima, uključujući kadetske škole, vojne baze, domove za nezbrinutu djecu i kampove, gdje ukrajinska djeca prolaze preodgoj i, u mnogim slučajevima, vojnu obuku. Raševska kaže da Rusi svijetu pokušavaju nametnuti mišljenje kako postoje samo dvije opcije: ukrajinska djeca odgajat će se ili u ruskim obiteljima ili u domovima. To da djecu u Ukrajini čekaju rođaci koji ih vole, ne spominju.

Miroslava Harčenko, glavna pravnica Save Ukraine, organizacije koja se bavi povratkom ukrajinske djece, kaže da ruske vlasti ne žure vratiti djecu njihovoj rodbini i skrbnicima iz Ukrajine. Povratak svakog djeteta složena je operacija čija priprema može trajati mjesecima. Sam odlazak u ruski dom za nezbrinutu djecu ili drugu ustanovu u kojoj se dijete nalazi složen je, skup i opasan izazov. Između Ukrajine i Rusije nema izravne prometne povezanosti, traje rat, a to znači da se građanin Ukrajine koji tamo dolazi nalazi na teritoriju neprijateljske države. Uz to, nije svim Ukrajincima dopušten prelazak granice. U jednom od slučajeva kojima se bavio Save Ukraine baki koja je išla po unuku odbijen je ulazak u Bjelorusiju.

– Ali čak i kada majka stigne do ustanove, mora predočiti uvjerljive dokaze kako bi vratila svoje dijete, a možete zamisliti koliko je to onda teško baki, djedu ili rođacima – govori Harčenko te dodaje: – Često možemo predvidjeti gdje se mogu pojaviti problemi i koristiti alternativne metode. Imali smo samo nekoliko slučajeva u kojima smo vraćali djecu iz ruskih domova i ruskih obitelji, ali oni su bili iznimno složeni. Od 2022. godine organizacija Save Ukraine vratila je 1169 djece iz Ruske Federacije i okupiranih teritorija Ukrajine. Ukupno, zajedničkim naporima ukrajinske države, nevladinih organizacija i niza stranih posrednika, koordiniranih inicijativom predsjednika Ukrajine nazvanom Bring Kids Back UA, vraćeno je nešto više od 2000 ukrajinske djece.

Irina Tuljakova, voditeljica Koordinacijskog centra za razvoj obiteljskog odgoja i skrbi o djeci Ukrajine, kazala je da za povratak djeteta iz Ruske Federacije ili s okupiranih teritorija koje je prethodno boravilo u instituciji socijalne službe traže skrbnika – u pravilu rođaka – koji bi mogao otići po dijete. Ako takvih ljudi nema, uzeti dijete praktički je nemoguće. U izvješću Neovisnog međunarodnog istražnog povjerenstva UN-a za Ukrajinu, objavljenom u ožujku ove godine, također se ističu prepreke s kojima se suočavaju ukrajinske obitelji pokušavajući pronaći svoju djecu. Od više od 1200 slučajeva koje je neovisno potvrdilo povjerenstvo UN-a, samo 20 posto djece je vraćeno.

"U većini razmatranih slučajeva ruske vlasti nisu uspostavile sustav za olakšavanje povratka djece njihovim obiteljima ili u zemlju. Djeca, roditelji i rođaci ulagali su vlastite napore kako bi pronašli jedni druge. Povratak koji se uspijevalo organizirati događao se nakon brojnih prepreka, kašnjenja i sigurnosnih rizika. S obzirom na to, djeca u institucijama, a posebno mlađa djeca ili djeca s invaliditetom, nemaju gotovo nikakve šanse za povratak", navodi se u izvješću.

Općenito, Neovisno međunarodno istražno povjerenstvo UN-a za Ukrajinu zaključilo je da su deportacija i prisilno premještanje ukrajinske djece koje provodi Rusija zločin protiv čovječnosti. U izvješću se naglašava da je odvođenje ukrajinske djece dio dobro planirane i sustavno provođene politike razvijene na najvišoj razini. Kada se ta djeca vrate, kaže Tuljakova, ukrajinska država čini sve što je moguće kako djeca bez roditeljske skrbi ne bi završila u institucijama, već odrastala u sigurnom obiteljskom okruženju: u biološkim, udomiteljskim obiteljima ili pod skrbništvom bliskih osoba.