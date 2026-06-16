Ključnim projektom kvantne komunikacije u nas vidjeli smo kako izgleda budućnost sigurnog komuniciranja

Završen je ključni razvoji događa kvantnog komuniciranja u Hrvatskoj. Kroz svoje trajanje CroQCI doista je pokazao kako je Hrvatska sa svojim institucijama u ovom trenutku u Europi na čelu razvoja ključne tehnologije budućnosti. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici jučerašnjim je događajem temeljito pokazano zašto je važna kvantna komunikacija, koliko je različita od klasičnih vidova komuniciranja te zašto je baš Hrvatska uspjela otići tako daleko gdje je ostalo jedino povezati se sa satelitom što je cilj koji će svakako biti ispunjen možda već ove godine. Kako se već kaže u priopćenju o događaju, projektom su postavljeni temelji za razvoj kvantne komunikacijske infrastrukture u Hrvatskoj, kao dijela šire europske inicijative EuroQCI, usmjerene na izgradnju sigurnih komunikacijskih mreža otpornih na prijetnje koje donosi razvoj kvantnih računala.

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Kroz projekt su razvijani i testirani elementi kvantne komunikacijske mreže, arhitektura buduće nacionalne QCI infrastrukture, zemaljska optička infrastruktura, rješenja za upravljanje kriptografskim ključevima te mogućnosti povezivanja s budućom svemirskom komponentom kvantne komunikacije. Hrvatska je na taj način stvorila preduvjete za povezivanje s europskom kvantnom komunikacijskom infrastrukturom i sudjelovanje u razvoju nove generacije sigurnih digitalnih mreža. Kako smo projekt pratili u svim njegovim najbitnijim točkama, tako smo vidjeli da je niz uređaja koji su se primjenjivali u projektu CroQCI kućno razvijen, odnosno u institucijama koje su u njemu sudjelovale. Jedan od ključnih ljudi svakako je dr. sc. Martin Lončarić, fizičar s Instituta Ruđer Bošković koji je i znanstveni voditelj projekta CroQCI.

- Na temelju znanstvenih rezultata koje je smo prethodno postigli na međunarodnom planu, izgradnji prve, i u tom trenutku u svijetu jedinstvene kvantno-komunikacijske mreže temeljene na kvantnoj prepletenosti 2019. godine u Bristolu, a zatim i u demonstraciji prve kvantne komunikacije između Italije, Slovenije i Hrvatske u okviru sastanka zemalja članica prestižne grupe G20 2021. godine, u CroQCI-u smo donijeli znanje te razvili i izgradili hrvatske kvantno-komunikacijske sustave i prvu hrvatsku mrežu za ultra sigurne komunikacije čija se sigurnost temelji na zakonima kvantne fizike, rekao je dr. Lončarić. CroQCI je projekt ukupne vrijednosti 9.9 milijuna eura, financiran sredstvima programa Digitalna Europa uz nacionalno sufinanciranje te podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Voditelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET, dok je znanstveno vodstvo osigurao Institut Ruđer Bošković. Partneri u projektu su Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu Srce, Institut za fiziku, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Odašiljači i veze d.o.o. te Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.

- Uspješnom implementacijom kvantne komunikacijske mreže između osam lokacija u gradu Zagrebu, zajedno s demonstracijom stvarnih primjera korištenja u produkcijskoj okolini, od infrastrukture podatkovnih centara do aplikacija krajnjih korisnika, pokazali smo da kvantne komunikacije nisu više isključivo u domeni laboratorijskih istraživanja. Projekt CroQCI povezao je institucionalna multidisciplinarna znanja iz područja fotonike, kvantne optike, kvantnih komunikacija, razvoja i upravljanja konvencionalnim telekomunikacijskim mrežama, kriptografije te općenito mrežne i računalne sigurnosti. Kvantne tehnologije integrirali smo kao dodatni sloj u sustave klasičnih telekomunikacijskih mreža i kriptografske mehanizme te im značajno podignuli razinu sigurnosti od predviđenih kibernetičkih napada kvantnim računalima u budućnosti, istaknuo je Bojan Schmidt, voditelj projekta CroQCI i voditelj Službe za primjenu i integraciju tehnologija u CARNET-ovom Sektoru za umjetnu inteligenciju.