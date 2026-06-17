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PRVA ISTRAŽIVANJA

Jesu li mobiteli krivi za pad fertiliteta?

Autor
Dijana Jurasić
17.06.2026.
u 19:19

Prof. Zrinščak: Među mladima se sužava komunikacija licem u lice, način socijalizacije danas je drukčiji, a s druge strane imamo daleko veću nesigurnost, etičku i ekonomsku

Jesu li pametni telefoni krivi za pad fertiliteta u SAD-u i drugim državama svijeta u posljednja dva desetljeća? Objavljena su prva dva istraživanja na tu temu u SAD-u, čije je rezultate prenio New York Times. Ispada da mobiteli, eto, nisu krivi samo za (ne)znanje djece, (de)koncentraciju i druge probleme nego i za pad fertiliteta. No nije li stvarnost složenija i nije li uzrok neke kompleksne društvene pojave, pa tako i pada stopa fertiliteta (prosječan broj rođene djece po ženi u reproduktivnoj dobi) u nizu međusobno povezanih faktora?

Stručnjaci se dugo pitaju, piše New York Times, jesu li pametni telefoni imali ulogu u padu nataliteta koji je započeo 2007., iste godine kada je Apple predstavio iPhone. Znanstveni radovi objavljeni u svibnju i lipnju bave se mogućom krivnjom mobitela. Caitlin Myers, ekonomistica na Middlebury Collegeu, sa svojim studentom je u studiji usporedila stope fertiliteta u američkim okruzima s gotovo univerzalnom pokrivenošću AT&T-om, koji je u početku bio ekskluzivni operater za iPhone u SAD-u, s okruzima koji su imali malu ili nikakvu pokrivenost. Prvi iPhone izdan je u lipnju 2007. i bio je dostupan samo na AT&T mreži do veljače 2011. Prema tom istraživanju, širenje iPhonea moglo bi objasniti čak do polovinu pada fertiliteta između 2007. i 2011. godine. Najizraženiji učinci bili su među mladima od 15 do 24 godine. Jedna teorija prof. Myers je da su se mladi počeli više družiti putem mobitela, a manje uživo te su posljedično imali manje šanse za spolne odnose i trudnoću.

Ključne riječi
umjetna inteligencija djeca mobiteli natalitet fertilitet

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