FOTO NASA-in rover snimio neobičnu formaciju na Marsu: Neki tvrde da izgleda kao ulaz u nastambu

NASA-in rover na Marsu traga za znakovima drevnog života, no nova fotografija potaknula je tvrdnje da je možda pronašao ruševine izgubljene civilizacije. Panoramsku snimku Curiosity je napravio prošlog mjeseca unutar kratera Gale, udarnog bazena širokog 154 kilometra, koji je dom rovera otkako je 2012. sletio na Mars. U prašnjavom krajoliku neki su u daljini uočili formaciju za koju tvrde da nalikuje građevini s vratima, sličnoj ranoj ljudskoj nastambi. Tu je teoriju iznio Scott C. Waring s portala UFO Sightings Daily, koji tvrdi da se ta značajka čini kao da je "napravljena od materijala nalik glinenoj žbuci", koji je, kaže, prisutan na Marsu. "Ono što izgleda kao isklesano kamenje zapravo su zidovi nalik glini i ulaz koji su napravila inteligentna bića kojima je trebala zaštita od vremenskih uvjeta. Imali smo ih davno na Zemlji, a imali su ih davno i na Marsu", rekao je Waring. NASA nije komentirala najnovije tvrdnje, no agencija se ranije oglasila o sličnim spekulacijama nakon što je Curiosity 2022. snimio formaciju nalik vratima.

"Humak na planini Mount Sharp ima niz prirodno nastalih otvorenih pukotina – uključujući jednu visoku otprilike 30 centimetara i široku 40 centimetara, veličine slične vratima za psa", objavila je NASA tada. "Takve otvorene pukotine česte su u stijenama, i na Zemlji i na Marsu". NASA je također isticala da nema dokaza o izvanzemaljskom životu te da dosad nije pronašla znakove sadašnjeg ili nekadašnjeg života na Marsu. Iako je Waring uvjeren da je Curiosity u marsovskom krajoliku snimio skriveni ulaz, drugi se s time ne slažu. "Ma ne, samo kamena formacija. Definitivno mislim da je moguće da ondje postoje ulazi, ali ovo izgleda samo kao sjena", komentirao je jedan korisnik X-a na njegovoj objavi, prenosi Daily Mail. Waring je, međutim, poručio: "Šanse da su inteligentna bića stvorila ovu strukturu... 100 posto".

Foto: screenshot/NASA

Rover Curiosity robot je veličine automobila, na nuklearni pogon, koji traga za znakovima života i proučava jedinstveno okruženje Crvenog planeta. Fotografija koju je NASA objavila 2022. izazvala je veliku pozornost na internetu, a mnogi korisnici također su tvrdili da prikazuje vrata. "To izgleda kao da je ljudskom rukom napravljeno", napisao je jedan korisnik na X-u. Drugi je objavio: "Nije prirodno! Kutovi su preoštri, poput pravokutnika, da bi nastali prirodno. Netko, nešto, to je izgradilo". Waring već otprilike deset godina dijeli fotografije neobično oblikovanog kamenja na Crvenom planetu, a još jedno navodno otkriće objavio je ovoga tjedna. Na fotografiji koju je NASA-in rover Opportunity snimio 2014. godine, na površini Marsa nalazi se neobično oblikovan kamen.

Waring je ustvrdio da je riječ o "izvanzemaljskom pištolju" te da je NASA poslala rover da ga dohvati. "Fotografije izvanzemaljskog pištolja na Marsu, postoji još samo jedna, ostale je NASA izbrisala", objavio je Waring u utorak na X-u. Istu je fotografiju Waring već ranije dijelio, napisavši u objavi na blogu da je navodno oružje bilo dugo "oko 30 centimetara". "Moram priznati... Nevjerojatno je", napisao je. "Točna lokacija pištolja je na SOL-u 3773, između Mount Edgecumbea i grebena Wdowiak". Dok Waring vjeruje da je objekt pištolj koji leži na površini Marsa, skeptici tvrde da je riječ ni o čemu drugom nego o prirodno oblikovanom kamenu. Jedan korisnik X-a komentirao je: "Nisam stručnjak, ali vjerujem da je ovo kamen".

Drugi se našalio: "Zašto bi izvanzemaljci imali pištolje dizajnirane za ljudske ruke i prste?". NASA-in rover Opportunity sletio je na Mars 25. siječnja 2004., u mali udarni krater poznat kao Eagle, na ravnici Meridiani Planum. Međutim, robot se prestao javljati u lipnju 2018. tijekom snažne pješčane oluje koja je zahvatila cijeli planet i blokirala Sunčevu svjetlost potrebnu njegovim panelima. Nakon višemjesečnih pokušaja ponovne uspostave kontakta, NASA je u veljači 2019. službeno proglasila misiju završenom.