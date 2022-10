Ugostiteljima stradalim u potresu pola milijuna kuna

Do polovice iduće godine hrvatski turizam bit će bogatiji za 224 projekta malog gospodarstva, kojima se podiže turistička konkurentnost diljem zemlje. Na Javni poziv za prijavu subjekata malog gospodarstva za dodjelu bespovratnih sredstava, s rokom završetka 30. lipnja 2023., prijavljena su ukupno 403 projekta trgovačkih društava izvan javnog sektora, obrta, zadruga i obiteljskih poljoprivredno-turističkih gospodarstva, a izabranih dvjestotinjak podijelit će ukupno 21,5 milijuna kuna. Odluku o odabiru potpisuje ministrica turizma i sporta, a projektima će biti bespovratno dodijeljeno od 10.000 do maksimalnih 370.000 kuna.

U sklopu mjere A s 20,96 milijuna kuna sufinancirat će se 213 projekata podizanja kvalitete smještajnih objekata, razvoj i unapređenje dodatnih sadržaja, tematsko definiranje smještajnih kapaciteta, ulaganje u zeleno poduzetništvo, digitalizacija i automatizacija poslovanja, poboljšanje uvjeta za boravak osoba s invaliditetom te plasman domaćih proizvoda kroz turizam. Iznosi bespovratnih potpora u tom slučaju kreću se od 30.000 do 370.000 kuna. U sklopu mjere B, pak, rezervirano je pola milijuna kuna, i to isključivo za saniranje posljedica potresa i nastavak poslovanja ugostiteljskih objekata u Sisačko-moslavačkoj županiji, a potpore su od 10.000 do 50.000 kuna. Ovakvih potpora, inače, nije bilo tijekom dvije protekle pandemijske godine.

– Riječ je o nastavku aktivnosti usmjerenih na jačanje konkurentnosti, a usmjeren je povećanju standarda, kvalitete i dodatne ponude smještaja, razvoju turizma na slabije razvijenim područjima, razvoju dodatnih sadržaja s ciljem razvijanja cjelogodišnjeg turizma te zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika. A posebno smo željeli pomoći području pogođenom potresom – kaže ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

