Zlata Đurđević nova šefica SDP-ovog Savjeta za pravosuđe

Nesuđena kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda po izboru predsjednika Republike Zorana Milanovića, profesorica s Pravnog fakuleta u Zagrebu Zlata Đurđević nova je šefica SDP-ovog Savjeta za pravosuđe. Veliko kadrovsko pojačanje Predsjedništvo SDP-a izglasalo je upravo na sjednici Predsjedništva na kojoj je i stručnjak za stočarstvo Oliver Martinić imenovan predsjednikom Savjeta za poljoprivredu.

S izborom Đurđević, ali i sastavom Savjeta za pravosuđe u kojemu je osmero SDP-ovih saborskih zastupnika - Saša Đujić, Arsen Bauk, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Mišel Jakšić, Tonći Restović i Sandra Krpan najjača oporbena stranke šalje i poruku kako će joj pravosuđe biti resor koji će pratiti s posebnom pozornošću.

Imenovanje Đurđević dolazi u izrazito zanimljivom trenutku, dok traju pregovori vladajućih i oporbe oko izbora trojice sudaca Ustavnog suda, a čiji izbor HDZ i dalje uporno vezuju uz imenovanje novog šefa Vrhovnog sud iako je riječ o dva ustavno odvojena procesa u kojima sudjeluju različiti akteri.

Svojedobno, vladajući su Milanovića optuživali za kršenje Ustava jer je odlučio izravno primijeniti Ustav i Saboru predložiti upravo Đurđević mimo aktualnog javnog poziva koji je propisan zakonom za šeficu Vrhovnog suda. Nakon ponovljenog natječaja Sabor je o Đurđević glasao i odbio je krajem lipnja 2021. godine.

- Kandidatkinja nije prošla. Morat ćemo dalje. Dakle, HDZ i ta klika nisu htjeli osobu koja je samostalna, zastrašivali su je, vrijeđali, insinuirali, onda su otvoreno lagali o njenoj vezi s Lex Perković. To su sve laži, tako da sam ja u stvari ushićen karakterom i čvrstinom profesorice Đurđević. Hvala joj na tome što je uopće pristala sudjelovati jer za to stvarno trebaš imati kičmu i ramena i glavu-kazao je tada Milanović.

Nema sumnje da će imenovanje Đurđević izazvati poprilično zanimanja kao što je svojedobno izazvalo i imenovanje bivšeg načelnika Glavnog stožera oružanih snaga RH Roberta Hranja SDP-ovim šefom Savjeta za obranu. Vjerojatno iz razloga jer u startu imaju puno toga zajedničkoga. Prije nego su došli na čelo SDP-ovih savjeta, oboje su, u jednom trenutku, osjetili na svojim leđima kako izgleda tvrda kohabitacija između Milanovića i Plenkovića.