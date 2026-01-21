Naši Portali
KADROVSKO POJAČANJE NA IBLERU

Zlata Đurđević nova šefica SDP-ovog Savjeta za pravosuđe

Zlata Đurđević, profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Autor
Petra Maretić Žonja
21.01.2026.
u 17:43

Nakon ponovljenog natječaja Sabor je o Đurđević glasao i odbio je krajem lipnja 2021. godine.

Nesuđena kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda po izboru predsjednika Republike Zorana Milanovića, profesorica s Pravnog fakuleta u Zagrebu Zlata Đurđević nova je šefica SDP-ovog Savjeta za pravosuđe. Veliko kadrovsko pojačanje Predsjedništvo SDP-a izglasalo je upravo na sjednici Predsjedništva na kojoj je i stručnjak za stočarstvo Oliver Martinić imenovan predsjednikom Savjeta za poljoprivredu.

S izborom Đurđević, ali i sastavom Savjeta za pravosuđe u kojemu je osmero SDP-ovih saborskih zastupnika - Saša Đujić, Arsen Bauk, Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Mišel Jakšić, Tonći Restović i Sandra Krpan najjača oporbena stranke šalje i poruku kako će joj pravosuđe biti resor koji će pratiti s posebnom pozornošću.

Imenovanje Đurđević dolazi u izrazito zanimljivom trenutku, dok traju pregovori vladajućih i oporbe oko izbora trojice sudaca Ustavnog suda, a čiji izbor HDZ i dalje uporno vezuju uz imenovanje novog šefa Vrhovnog sud iako je riječ o dva ustavno odvojena procesa u kojima sudjeluju različiti akteri.

Svojedobno, vladajući su Milanovića optuživali za kršenje Ustava jer je odlučio izravno primijeniti Ustav i Saboru predložiti upravo Đurđević mimo aktualnog javnog poziva koji je propisan zakonom za šeficu Vrhovnog suda. Nakon ponovljenog natječaja Sabor je o Đurđević glasao i odbio je krajem lipnja 2021. godine.

- Kandidatkinja nije prošla. Morat ćemo dalje. Dakle, HDZ i ta klika nisu htjeli osobu koja je samostalna, zastrašivali su je, vrijeđali, insinuirali, onda su otvoreno lagali o njenoj vezi s Lex Perković. To su sve laži, tako da sam ja u stvari ushićen karakterom i čvrstinom profesorice Đurđević. Hvala joj na tome što je uopće pristala sudjelovati jer za to stvarno trebaš imati kičmu i ramena i glavu-kazao je tada Milanović.

Nema sumnje da će imenovanje Đurđević izazvati poprilično zanimanja kao što je svojedobno izazvalo i imenovanje bivšeg načelnika Glavnog stožera oružanih snaga RH Roberta Hranja SDP-ovim šefom Savjeta za obranu. Vjerojatno iz razloga jer u startu imaju puno toga zajedničkoga. Prije nego su došli na čelo SDP-ovih savjeta, oboje su, u jednom trenutku, osjetili na svojim leđima kako izgleda tvrda kohabitacija između Milanovića i Plenkovića. 

Ključne riječi
Ustavni sud pravosuđe SDP Zlata Đurđević

Avatar Bog_i_Hrvati
Bog_i_Hrvati
17:58 21.01.2026.

Baš čudno. Leftardi srama nemaju. Pisali o stručnoj, neovisnoj, kad ono ipak Zlata Ud_bašica. Ipak nije bila slučajno protiv izručenja ubojica Perkovića i Mustača

MO
MOSAD
17:51 21.01.2026.

Jel to ona Milanoviceva nestranacka osoba idealna za presednika nekog suda čega li već.

PA
pasjura00
17:55 21.01.2026.

GONG-podružnica SDPea u civilnom društvu, Dalija i sad Zlata opet "neovisni" kadar u pravosuđu koji je povezan sa SDPeom.

