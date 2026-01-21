Naši Portali
ZAGREBAČKI GRADONAČELNIK

Tomašević o novcu za udruge i Thompsonu: 'Ne želim politizirati ovu temu'

Zagreb: Predstavljen projekt izgradnje i dogradnje osnovnih škola za prelazak u jednosmjensku nastavu
Sporno im je iz ideoloških razloga, jer se targetiraju određene udruge u kulturi, a ne govori se koliko smo novca potrošili na sve, kaže Tomašević

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je komentirao odgodu rušenja zgrade Vjesnika i posljedice koje će to imati na promet zbog zatvorenog podvožnjaka. „Država provodi javnu nabavu i trenutno je zaprimljena žalba. Ako bude prihvaćena, cijeli postupak će se usporiti. Ako ne, nastavit ćemo dalje“, izjavio je Tomašević.

Govorio je i o prometnoj situaciji tijekom požara, kada je propusnost bila znatno smanjena, ali se, kako je rekao, za tjedan dana uspjela obnoviti cesta. „Kada počne sanacija, vratit ćemo propusnost na 100 posto“, dodao je.

Oporba ga je optužila da je više od 5,5 milijuna eura dodijelio bliskim udrugama. „Sporno im je iz ideoloških razloga, jer se targetiraju određene udruge u kulturi, a ne govori se koliko smo novca potrošili na sve“, rekao je i dodao da bi volio čuti po kojem kriteriju su te udruge smatrane bliskima vlasti.

Novinarka ga je podsjetila da je na početku mandata izjavio kako za vrijeme njegove vlasti neće biti afera, no one su se ipak pojavile. „Ne mogu garantirati za svakog od 25.000 zaposlenih u gradskoj upravi, ali mogu garantirati da će transparentnost biti potpuna i da ću štititi zviždače“, odgovorio je Tomašević. Dodao je kako je nemoguće potpuno iskorijeniti korupciju, ali da se može stvoriti sustav koji će ju minimizirati.

Na pitanje o što će učiniti ako rukometaši traže da Marko Perković Thompson svira na dočeku ukoliko osvoje medalju na prvenstvu, Tomašević je rekao: "Ne želim politizirati ovu temu". 

