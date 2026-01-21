Božinović u KBC-u Split zahvalio liječnicima koji su spasili život izbodenom policajcu

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović posjetio je Klinički bolnički centar Split gdje se susreo s upravom bolnice i liječničkim timom koji je zbrinuo policajca koji je teško ozlijeđen nakon napada nožem početkom prosinca u Splitu, priopćili su iz splitskog KBC-a.

- Došao sam osobno zahvaliti timu KBC-a Split jer su u najtežim trenucima pokazali vrhunsku profesionalnost i predanost. Pravodobna i stručna skrb bila presudna u spašavanju života našeg kolege. Ovo što ste vi za njega napravili doista je čudo - istaknuo je Božinović te nadodao kako je ovaj nemili slučaj, kao i slične situacije koje su se ranije događale, snažan podsjetnik koliko su zdravstveni sustav i sigurnosne službe međusobno oslonjeni.

Ravnatelj KBC-a Split Krešimir Dolić naglasio je kako je spašeni život uvijek rezultat timskog rada. - Pacijent je zaprimljen u iznimno teškom stanju, a timovi hitne medicine, kirurgije i intenzivne skrbi reagirali su odmah i koordinirano. Pred njim je dug oporavak tijekom kojeg će na raspolaganju imati svu potrebnu pomoć stručnjaka u splitskoj bolnici - kazao je ravnatelj Dolić.

Susretu su prisustvovali i načelnik Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marko Srdarević, pomoćnik glavnog ravnatelja policije – načelnik uprave Mario Bencek, zamjenika ravnatelja KBC-a Split Marko Jukić, pomoćnica ravnatelja za kvalitetu zdravstvene zaštite Mirela Pavičić Ivelja, voditelj Odjela kirurške intenzivne njege Dario Matić i predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje Toni Kljaković Gašpić.

U razgovoru je naglašena i dugogodišnja, svakodnevna uspješna suradnja policije i bolnice te je poručeno kako obje službe, svaka u okviru svojih ovlasti, dijele isti cilj – zaštitu života i sigurnosti ljudi.