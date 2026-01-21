Prometna nesreća u Zagrebu: Ozlijeđena pješakinja, policija traži svjedoke

U srijedu, 21. siječnja, oko 7.50 sati u Zagrebu se dogodila prometna nesreća na raskrižju Ilice i Ulice Gjure Szaba. U njoj su sudjelovali osobni automobil marke Renault Megane bijele boje i pješakinja. Kako javlja policija, u nesreći je pješakinja ozlijeđena.
PU zagrebačka sada poziva sve građane koji su se u tom trenutku našli na mjestu događaja ili imaju bilo kakve informacije, da im se jave na broj telefona 01/6530-870 ili 192 kako bi utvrdili sve okolnosti prometne nesreće.
