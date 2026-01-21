Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump održao govor
Razlozi 'bijega' europskih lidera uoči Trumpova dolaska nisu samo taktički, nego i strateški. Kaos je razotkrio duboke unutarnje pukotine
I Slovenci odbili Trumpov Odbor za mir
FOTO Pogledajte kakvu je kartu SAD-a Trump objavio
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMIJER U DAVOSU

Plenković: Trump se drži savezništva s Europom usprkos nekonvencionalnom pristupu

56th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos
DENIS BALIBOUSE/REUTERS
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
21.01.2026.
u 18:48

"Zadovoljan je da je podignuo taj zavjet NATO-a s nekadašnjih dva posto na pet posto (BDP-a) do 2035. Smatra da će na taj način biti povećana sigurnost u cijelom transatlantskom prostoru i sebe vidi kao nekoga tko snaži NATO, a ne da ga slabi", rekao je Plenković

Američki predsjednik Donald Trump se usprkos svom odmaku od konvencionalne vanjske politike drži savezništva s europskim partnerima, kazao je u srijedu hrvatski premijer Andrej Plenković u Davosu. "(On se) na određeni način odmaknuo od konvencionalnog načina vođenja vanjske politike. On tu ne vidi toliko snažnim ni relevantnim brojne međunarodne organizacije, sav multilateralizam ..., ali pritom se ipak drži prijateljstva i savezništva s europskim partnerima", kazao je Plenković u izjavi za medije na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF).

Trump je u svom govoru u Davosu ranije u srijedu žestoko kritizirao europske saveznike Sjedinjenih Država zbog njihove nelojalnosti i pogrešnih političkih koraka u područjima od energije vjetra i okoliša do imigracije i geopolitike. Američki predsjednik je smatrao da SAD predominantno financira NATO, zbog čega je želio veće doprinose drugih država članica, odnosno veća izdvajanja za obranu, pojasnio je Plenković.

"Zadovoljan je da je podignuo taj zavjet NATO-a s nekadašnjih dva posto na pet posto (BDP-a) do 2035. Smatra da će na taj način biti povećana sigurnost u cijelom transatlantskom prostoru i sebe vidi kao nekoga tko snaži NATO, a ne da ga slabi", rekao je Plenković.

Također, Trumpove sve veće prijetnje Europi zbog Grenlanda narušile su transatlantske veze i zabrinule Europljane, zasjenivši govor koji se trebao prvenstveno usredotočiti na američko gospodarstvo. Trump je u srijedu ipak isključio upotrebu sile u svom pokušaju da preuzme Grenland, a Plenković je to nazvao najvažnijom porukom američkog predsjednika. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa zbog napetosti oko Grenlanda sazvao je izvanredni sastanak na vrhu čelnika EU-a u četvrtak.

Plenković je rekao da će na tom sastanku Hrvatska zastupati stav da "nije dobar" nijedan odnos SAD-a i Europske unije koji se temelji na mjerama, protumjerama ili odmazdama. Trump je zaprijetio i uvođenjem novih carina do 25 posto za osam europskih zemalja zbog njihove potpore Danskoj, što je potaknulo Europu da zaprijeti Sjedinjenim Državama odmazdom.

"To su saveznici i mislim da mi kao Hrvatska s iskustvom članice NATO-a, s ulogom SAD-a koja nam je bila bitna proteklih 35 godina, moramo biti glas razuma", istaknuo je hrvatski šef vlade, dodajući da to znači "solidarizirati se s Danskom i njenim teritorijalnim integritetom", ali i nastojati da odnosi dugoročno ostanu saveznički. "Imamo dovoljno drugih problema diljem svijeta da sada nastaju problemi između SAD-a i EU-a ... To je po meni najbitnija poruka koju mi kao Hrvatska možemo kazati", dodao je.

Ključne riječi
Davos Donald Trump Andrej Plenković

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!