Hrvatska druga najtraženija destinacija u Austriji: Evo što najviše privlači austrijske turiste

Dok se mnogi pitaju kakva će nam, u ova turbulentna vremena, biti ovogodišnja turistička sezona, s najvećeg austrijskog turističkog sajma, za poslovnu i široku publiku “Odmori 2026” (Ferien-Messe), održanog od 15. do 18. siječnja u Beču, stižu nam izuzetno dobre vijesti.

Prva od njih je da je Hrvatska u Austriji druga, najtraženija inozemna destinacija za odmor 2026. Odmah iza Italije, a ispred Njemačke, Grčke i Španjolske.. I ona druga, jednako važna vijest, da je čak 90 posto Austrijanaca izrazilo želju za putovanje u ovoj godini, i to uz glavni ljetni odmor, kai i za pred - i posezonu. Tako su barem pokazale najave iz istraživanja “Putnički kompas 2026”, Ruefa Reisen, te TUi-a Austria, kao i razgovori s brojnim dugogodišnjim partnerima.

Dovoljan razlog da nakon završetak Bečkog sajma, na kojem je izlagalo više od 430 izlagača s pet kontinenata, te kojeg je u četiri dana posjetilo 86.000 ljudi, potražimo direktora Predstavništva Hrvatske turističke zajednice (HTZ) u Austriji, Branimira Tončinića i pitamo ga, što sve to znači za turističku Hrvatsku?

“Uz Hrvatsku turističku zajednicu, kao glavnog izlagača na štandu od 216 kvadratnih metara, svoju ponudu na bečkom sjamu predstavilo je i 26 hrvatskih suizlagača iz hrvatske turističke djelatnosti, privatnog i javnog sektora. Interes za Hrvatsku bio je jako dobar. Možemo reći da nas čeka jedna uspješna godina, ali i teška, jer je konkurencija velika i izrazito jaka.”, rekao je za Večernji list Tončinić.

Na upit zašto se očekuje da će 2026. za Hrvatsku biti nastavak pozitivnih trendova s tržišta Austrije, direktor Predstavništva HTZ-a u Austriji je istakao kako je Austrijancima prilikom donošenja odluke o godišnjem odmoru “posebno važna stabilnost cijena i odnos kvalitete turističke usluga ili proizvoda i cijene”. “Ukoliko se na tržištu ne dogode neke veće geopolitičke poteškoće možemo očekivati stabilnu sezonu s laganim rastom, tim više jer uz glavni ljetni godišnji odmor, Austrijanci sve više preferiraju dolazak u našu zemlju i u pred - i posezoni”, napomenuo je Tončinić.

Osim toga, Austrijanci koji cijelu godinu marljivo rade, nisu spremni ni pod koju cijenu odustati od putovanja u Hrvatsku. Osim toga, najdraže im je pakirati putne kofere. Ono što također pokazuju austrijske ankete je da unatoč visokoj inflaciji u Austriji i rigoroznim mjerama štednje, kojima austrijska savezna Vlada planira sanirati negativni državni proračun, Austrijancima “ne pada interes za putovanja i odmor”.

“To pokazuje i rezultat istraživanja da se je već 90 posto Austrijanaca već odlučilo za jedno putovanje ove godine. I, upravo to budi optimizam. Austrijanci godišnje putuju na odmor tri do četiri puta. Od toga jednom do dva puta u Hrvatsku. U svakom slučaju, kod Austrijanaca smo uspješno zadržali poziciju jedne od njima najomiljenijih inozemnih destinacija za odmor”, ocijenio je Tončinić, govoreći o pozitivnim naznakama iz Austrije, za turističku Hrvatsku dodavši: “Prednost za Hrvatsku, koja je među top destinacijama za Austrijance je, da uz to što je sigurna, lijepa, raznolika i ugodna mediteranska zemlja s različitom turističkom ponudom, blizu je Austrije i dostupna austrijskim turistima, vlastitim vozilom. Ali i povoljnim i dobro organiziranim čarter letovima”.

Ono što je direktor Predstavništva HTZ-a u Austriji također istaknuo je da “Hrvatska u posljednjih 30-tak godina jako puno ulaže kako u zemlju, tako i u turistički proizvod. Od ulaganja u hotelske i smještajne objekte te ulaganja u cestovnu i turističku infrastrukturu do ulaganja u atraktivne turističke proizvode. Pogotovo za turiste iz bližih destinacija”.

Ono što nas je također zanimalo je, koji su najtraženiji oblici odmora među Austrijancima? “I naša vlastita iskustva, ali i sajam je pokazao da se je način korištenja godišnjeg odmora, posljednjih desetljeća jako promijenio. Prije je glavni bio ljetni godišnji odmor, sunce, more i ležanje na plaži. Sada je to kombinacija korištenja svih mogućih proizvoda iz turističke ponude. Na prvom je mjestu glavni ljetni odmor u kombinaciji s aktivnim odmorom, bicikliranjem, wellnessom, kulturnom poviješću, etno-gastronomskom te sportskom i drugim ponudama. Čak 29 posto Austrijanaca, vezanih uz školske praznike, prisiljeno je, s obzirom na taj podatak, glavni godišnji odmor koristi u ljeti”, rekao je Tončinić. Uz napomenu, kako “s obzirom na klimatske promjene i sve vrelija ljeta, Austrijanci pokazuju sve veći interes ne samo za hrvatski Jadran nego i za unutrašnjost Hrvatske. Dakle, za pred - i posezonu”.

“Austrijanci su nacija poznata da vole aktivni outdoor program, a Hrvatska im tu ima mnogo toga za ponuditi. Od planinarenja, biciklističkih staza do brojnih drugih sportskih aktivnosti, kako na moru tako i u unutrašnjosti”, ustvrdio je direktor Podružnice HTZ-a u Austriji. Posebno je naglasio važnost medija u turističkoj promociji naše zemlje na stranim emitivnim tržištima, pa tako i u Austriji.

Ono čime je dodatno obogaćen cjelokupni program bečkog turističkog sajma “Odmori 2026” bile su brojni nastupi, prezentacije i degustacije kojima svaka zemlja, pa tako i Hrvatska, želi posjetiteljima približiti svoju ponudu. I njome ih očarati.

“Iako nismo ove godine bili zemlja partner, ali u svakom slučaju jedan od glavnih izlagača, Hrvatska je i ove godine, kao i ranijih godina na našem štandu predstavila bogatu hrvatsku eno - gastro ponudu, točnije naša vina i sireve. To je mali dodatak nastupu Hrvatske turističke zajednice na bečkom sajmu u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom. I to, kako smo vidjeli imalo je izuzetno pozitivan odjek među posjetiteljima Sajma”, konstatirao je Tončinić dodavši:

“Nemamo razloga za zabrinutost, što se tiče austrijskog tržišta, jer smo kod Austrijanaca poznata i tražena destinacija. Očekujemo uspješnu i stabilnu sezonu. Ono što je pred nama je predstavljanje Hrvatske kao atraktivne turističke destinacije i mlađoj populaciji u Austriji”.

Otvaranju bečkog Turističkog sajma “ Odmori 2026” bio je nazočan, između ostalih, i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić, koji je izrazio zadovoljstvo podatkom TUi-a Austria o brojnim bukiranjima putovanja u Hrvatsku, već na početku ove godine. Prema austrijskim procjenama, sljedeći val bukiranja za odmor u našoj zemlji, očekuje se odmah iza Uskrsnih blagdana.