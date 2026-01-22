Velik dio Kijeva i dalje bez grijanja, ljudi bježe iz stanova sa zaleđenim cijevima

I dok je Grenland postao glavna tema svjetskih medija, u Ukrajini se nastavljaju sukobi, a uništavanje energetskih postrojenja dovelo je do egzodusa stanovnika Kijeva. Nakon posljednjega snažnog napada, 5635 zgrada u glavnome ukrajinskom gradu ostalo je bez grijanja – što je oko 46% stambenog fonda Kijeva. Oko 3500 zgrada na lijevoj obali bilo je bez vode, a cijevi su se u nekim zgradama zaledile pa su popucale. Mnogi su stanovnici privremeno napustili grad.



Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je rekao kako se Kijev i nekoliko drugih regija suočavaju s najgorom energetskom krizom od početka rata, s oko 4000 zgrada koje su, dan nakon velikih napada, i dalje bez grijanja, dok 60 posto Kijeva i dalje nema električnu energiju. Rekao je kako su veliki napori za popravak i dalje nedovoljni te je naredio upotrebu dodatnih resursa kako bi se taj proces ubrzao. Zelenski je rekao i kako Ukrajina sada ima više sustava protuzračne obrane, ali da Rusija ima mnogo više projektila za buduće napade. Zelenskijeve izjave uslijedile su nakon što je Rusija 20. siječnja izvela masovni noćni napad na Ukrajinu lansiravši 33 rakete – uključujući 18 balističkih – i 339 dronova. Samo taj ruski napad koštao je Ukrajinu oko 80 milijuna eura u projektilima za njezine sustave protuzračne obrane, kazao je Zelenski.