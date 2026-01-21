Preokret u Davosu! Evo što je Trump rekao o Grenlandu: 'To je dogovor s kojim su svi jako zadovoljni'

Američki predsjednik Donald Trump naglo je u srijedu odustao od prijetnji uvođenjem carina kao sredstva za zauzimanje Grenlanda, isključio je upotrebu sile i rekao da je na vidiku dogovor kojim bi se okončao spor oko danskog teritorija koji riskira najdublji prekid transatlantskih odnosa u desetljećima. Na turbulentnom putovanju na godišnji sastanak Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švicarskoj, Trump je ublažio višetjednu retoriku koja je potresla NATO savez i riskirala novi globalni trgovinski rat. Umjesto toga, rekao je Trump, došao bi novi dogovor koji bi mogao zadovoljiti njegovu želju za sustavom raketne obrane "Zlatna kupola" i pristupom ključnim mineralima, a istovremeno blokirati ambicije Rusije i Kine na Arktiku.

"To je dogovor s kojim su svi jako zadovoljni", rekao je Trump novinarima nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. "To je dugoročni dogovor. To je konačni dugoročni dogovor. Stavlja sve u stvarno dobru poziciju, posebno što se tiče sigurnosti i minerala." "To je sporazum koji će trajati zauvijek", dodao je.

Trump je na svojoj platformi Truth Social rekao da su SAD i NATO "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom" te da "na temelju tog razumijevanja neće nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače".

Danska je rekla da bi se pitanje trebalo rješavati diplomacijom, a ne na društvenim mrežama. "Ono što je za nas ključno jest da ovo završimo poštujući integritet i suverenitet kraljevstva (Danske) i pravo grenlandskog naroda na samoodređenje", rekao je danski ministar vanjskih poslova Lars Lokke Rasmussen javnoj televiziji DR. Rekao je da je razgovarao s Rutteom, ali je odbio dati detalje o tome što je dogovoreno.

Trump je rekao da je zadužio potpredsjednika J. D. Vancea, državnog tajnika Marca Rubia i posebnog izaslanika Stevea Witkoffa da sudjeluju u daljnjim raspravama. Ranije tijekom dana, republikanski američki predsjednik priznao je nelagodu financijskih tržišta zbog njegovih prijetnji i isključio upotrebu sile u govoru u švicarskom alpskom ljetovalištu. "Ljudi su mislili da ću upotrijebiti silu, ali ne moram je upotrijebiti", rekao je Trump. "Ne želim upotrijebiti silu. Neću upotrijebiti silu."

Promjena stava o carinama izazvala je rast burze, a indeks S&P 500 porastao je za 1,2 posto. To je doprinijelo oporavku tržišta nakon najoštrije rasprodaje dionica u tri mjeseca. Saveznici u NATO-u uznemireni su Trumpovim sve većim prijetnjama da će oduzeti teritorij od Danske, koja je dugogodišnji saveznik SAD-a u NATO-u.

No, tijekom svoje godine na dužnosti, Trump je također više puta iznosio ozbiljne prijetnje koje su uplašile tržišta, samo da bi ih razvodnio ili potpuno povukao.