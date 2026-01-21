Naši Portali
TRUMPOV PRIJEDLOG

Putin: Možemo platiti milijardu dolara za članstvo u Odboru za mir

Russian President Vladimir Putin meets with First Deputy Prime Minister Denis Manturov in Moscow
Foto: MIKHAIL METZEL/REUTERS
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
21.01.2026.
u 22:30

Prošlog tjedna, Bijela kuća najavila je osnivanje Odbora mira, zajedno s odobrenjem Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom – jednim od četiri tijela koja će upravljati prijelaznom fazom u enklavi

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da Moskva može uplatiti jednu milijardu dolara iz zamrznutih sredstava, naknadu potrebnu za trajno članstvo u „Odboru mira“, novom međunarodnom tijelu koje je predložio američki predsjednik Donald Trump.

Govoreći na sastanku Ruske sigurnosne vijeća u Moskvi, Putin je izjavio da je naložio ruskom Ministarstvu vanjskih poslova da prouči prijedlog za pridruživanje ovom tijelu koje promiče SAD i da uskladi stav s partnerima. „Možemo poslati jednu milijardu američkih dolara iz ruskih sredstava zamrznutih tijekom prethodne američke administracije u Odbor mira“, rekao je, piše Anadolu Ajansi. 

Prošlog tjedna, Bijela kuća najavila je osnivanje Odbora mira, zajedno s odobrenjem Nacionalnog odbora za upravljanje Gazom – jednim od četiri tijela koja će upravljati prijelaznom fazom u enklavi. Prema izjavama svjetskih čelnika pozvanih da se pridruže odboru, članstvo je besplatno prve tri godine, nakon čega trajno članstvo košta milijardu dolara.

Osnivanje odbora poklopilo se s početkom druge faze sporazuma o primirju koji je zaustavio izraelski rat na Gazi – sukob koji je od listopada 2023. godine odnio više od 71.000 života i ozlijedio više od 171.000 ljudi.
Rusija odbor za mir Vladimir Putin

