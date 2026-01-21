Naši Portali
PROCEDURA IMENOVANJA

HDZ blokirao izbor šefa Vrhovnog suda, pregovori o ustavnim sucima još na početku

Autor
Iva Boban Valečić
21.01.2026.
u 19:10

Zastupnici HDZ-a nisu došli na sjednicu Odbora za pravosuđe, koji je trebao utvrditi prethodno mišljenje o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda

HDZ je danas ustrajao u namjeri da blokira proceduru imenovanja predsjednika Vrhovnog suda, sve dok oporba ne pristane na imenovanje troje ustavnih sudaca u omjeru 2:1 u korist kandidata koje će predložiti parlamentarna većina. Zastupnici ove stranke, kao ni nezavisni im koalicijski partner Željko Lacković, zato nisu došli na sjednicu Odbora za pravosuđe, koji je trebao utvrditi prethodno mišljenje o kandidatima za najvišu funkciju sudbene vlasti. Procedura izbora predsjednika, odnosno predsjednice Vrhovnog suda time je do daljnjega blokirana, jer je prethodno mišljenje o kandidatkinji koju će predložiti predsjednik države (a s Pantovčaka je već najavljeno da će to biti Mirta Matić) preduvjet da je Sabor imenuje na tu dužnost. To da vladajuća većina ruši kvorum kako bi blokirala ustavom i zakonom propisanu proceduru nije baš uobičajeno, no da to ne bude najbizarnija stvar koja prati ovo imenovanje pobrinuo se dan ranije Vrhovni sud, izdajući priopćenje po kojemu najvišoj instituciji sudbene vlasti baš i nije tako važno da ima predsjednika. Imenovanje čelne osobe bilo bi poželjno, ali to što nije imenovana ne ugrožava funkcioniranje sudbene vlasti, priopćili su s Vrhovnog suda, što je HDZ-ov Nikola Mažar protumačio kao dokaz da je oporba lagala kad je tvrdila kako je HDZ blokadom izbora predsjednika Vrhovnog suda naštetio funkcioniranju sudbene vlasti.

Čitav proces imenovanja i na Vrhovnom i na Ustavnom sudu i dalje je, dakle, na ledu, no ni HDZ ni stranke lijeve oporbe, koje nastupaju jedinstveno u ovoj priči, takvo što danas nisu htjele priznati, vjerojatno kako se baš njih ne bi naznačilo kao one koji izbjegavaju dogovor na temelju kojega bi Sabor trebao ispuniti svoju ustavnu zadaću i provesti ova imenovanja. Pa su tako i iz jednog i iz drugog tabora došle umirujuće izjave da su pregovori oko popunjavanja Ustavnog suda započeti u miru i da će se nastaviti idućeg tjedna, na sastanku na koji će i jedni i drugi donijeti konkretne prijedloge imena koja bi htjeli vidjeti na pozicijama ustavnih sudaca.

HDZ-ov Ivan Malenica je, doduše, ponovo naglasio kako HDZ i dalje smatra da bi trebao imati pravo prvenstva kad se radi o imenovanju troje novih ustavnih sudaca, i to u skladu s raspodjelom mjesta u parlamentu pa je najavio da će HDZ na idući sastanak doći s imenima tri kandidata koje vidi na Ustavnom sudu. Odbio je pritom tumačenja da je čitav proces u slijepoj ulici, uvjeren kako će se idući tjedan konkretizirati imena i kako će to biti korak bliže ostvarenju cilja, a to je, ponavljaju HDZ-ovci, popunjavanje mjesta i na Vrhovnom i na Ustavnom sudu.

Saša Đujić (SDP), voditelj pregovaračke skupine lijeve oporbe, kazao je, pak, da su ove stranke "otprilike dogovorile metodologiju predlaganja kandidata za ustavne suce", iako o imenima nije bilo govora. O kakvoj je metodologiji riječ, nije htio precizirati, no napominje kako je sve na tragu onoga što su već ranije govorili, da je cilj izabrati najkvalitetnije ljude i one koji štite ustavne vrijednosti pa je, kaže, i metodologija na tom tragu. Opozicija i dalje inzistira da je preduvjet za dogovor razdvajanje procesa imenovanja na Vrhovnom i Ustavnom sudu, nakon čega bi se pokušao naći konsenzus za imenovanje na sve tri upražnjene pozicije na Ustavnom sudu.
Ključne riječi
ustavni suci Vrhovni sud odbor za pravosuđe HDZ

KL
Klarahrv
19:22 21.01.2026.

U čemu je problem? Ako predložena kandidatkinja ne bude izabrana čeka je mjesto na nekoj dužnosti u SDP poput Hranja i Zlate Ðurđević.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

