Velika analiza Trumpovog govora: Ove tvrdnje koje je izrekao nisu baš istinite

Američki predsjednik Donald Trump iskoristio je svoj nastup na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu kako bi oštro kritizirao europske energetske politike, NATO savez i međunarodne odnose, iznoseći niz tvrdnji koje su izazvale sumnju u točnost. Euronewsov tim za provjeru činjenica, The Cube, analizirao je ključne dijelove njegova govora.

Trump je nekoliko puta tvrdio da Sjedinjene Države „nikada nisu dobile ništa“ od NATO-a, naglašavajući da Washington daje daleko više nego što prima i dovodeći u pitanje hoće li Savez stati uz SAD u slučaju napada. No, činjenice govore drukčije. SAD je jedini u povijesti NATO-a pozvao na članak 5. nakon terorističkih napada 11. rujna 2001. godine, a saveznici su pružili značajnu potporu.

Trump je također tvrdio da je SAD financirao „gotovo 100 posto“ NATO-a, no službeni podaci pokazuju da je američki doprinos 2024. godine iznosio oko 15,9 posto, a ukupna obrambena potrošnja SAD-a nikada nije bila 100 posto.

Trumpove kritike europskih energetskih politika također su izazvale pažnju. Govoreći o Njemačkoj, tvrdio je da je proizvodnja električne energije znatno pala, a cijene struje porasle za 64 posto. Međutim, službeni podaci pokazuju rast od 29 do 31 posto, najveći tijekom energetske krize 2022. i 2023. godine, zbog poremećaja u opskrbi plinom uslijed ruske invazije na Ukrajinu.

Trump je cijene pripisao politikama obnovljivih izvora energije, koje je nazvao „novom zelenom prevarom“, te se osvrnuo na Ujedinjeno Kraljevstvo, tvrdeći da danas proizvodi samo trećinu energije u odnosu na 1999. godinu. Stručnjaci objašnjavaju da pad proizvodnje u UK uglavnom proizlazi iz smanjenja eksploatacije fosilnih goriva u Sjevernom moru.

Trump je također ponovio tvrdnju da je tijekom svog drugog mandata okončao osam ratova diljem svijeta, no analize pokazuju da su mnogi od tih sukoba i dalje neriješeni ili su se nastavili.

Među spornijim izjavama bila je ona o Grenlandu. Trump tvrdi da su Sjedinjene Države „vratile“ Grenland Danskoj nakon Drugog svjetskog rata, no povijesni podaci pokazuju da SAD nikada nije imao suverenitet nad tim teritorijem, iako je preuzeo obrambenu odgovornost, a to je potvrđeno obrambenim sporazumom 1951. godine.