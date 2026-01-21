Zbog Grenlanda propao plan za Ukrajinu, ostaju bez 800 milijardi dolara? Izvor tvrdi: 'Nema potpisivanja'

Europska opozicija prema pokušaju Donalda Trumpa da preuzme Grenland i njegovoj inicijativi za „Odbor mira“ poremetila je planove za paket ekonomske pomoći poslijeratnoj Ukrajini, podižući zabrinutost da bi širenje transatlantskog raskola moglo oslabiti zapadnu jedinstvenost u podršci Kijevu.

Najavljeno predstavljanje ekonomske inicijative vrijedne 800 milijardi dolara, koja je trebala biti dogovorena između Ukrajine, Europe i SAD-a na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ovog tjedna, odgođeno je, prema riječima šest dužnosnika, zbog dubokih nesuglasica između europskih prijestolnica i Washingtona vezanih uz Grenland i predloženi Trumpov „Odbor mira“, koji bi nadzirao Gazu i druge globalne sukobe, piše Financial Times.

„Nema potpisivanja do sada“, izjavio je jedan od dužnosnika. Drugi je naglasio da europske prijestolnice ne mogu ignorirati postupke američkog predsjednika vezane uz Grenland, dok pokušavaju napredovati u drugim pitanjima, poput Ukrajine. „Nitko nije raspoložen za stvaranje velikog spektakla oko dogovora s Trumpom trenutno“, rekao je treći izvor, dodajući da je kontroverza oko Grenlanda i Odbora mira „potpuno zasjenila“ prvobitno planirani fokus na Ukrajinu na sastanku u Alpama.

Trump je zaprijetio uvođenjem tarifa na osam europskih NATO saveznika zbog njihove odluke da pošalju vojnike na danski arktički otok Grenland u okviru vojne vježbe, izazivajući, prema riječima europskih dužnosnika, najtežu transatlantsku krizu u posljednjim desetljećima. Ipak, od toga je na kraju odustao. Također je izazvao zabrinutost europskih prijestolnica pozivajući ih da se pridruže njegovom predloženom Odboru mira, za koji mnogi u Europi strahuju da bi mogao marginalizirati UN kao forum za posredovanje u globalnim sukobima.

Većina zemalja EU odbila je poziv, a odluka da se pozove ruski predsjednik Vladimir Putin u odbor dodatno je produbila postojeće zabrinutosti zbog prijedloga, prema izvorima upućenim u odluke. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da neće sudjelovati zbog zabrinutosti oko opsega odbora, dok je njemačka vlada istaknula da je „preduvjet“ za sudjelovanje bilo da tijelo bude „kompatibilno s postojećim međunarodnim pravnim okvirima“.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je novinarima u utorak da mu je „vrlo teško zamisliti“ sudjelovanje u bilo kojem tijelu zajedno s Putinom. „Zabrinut sam zbog bilo kakvog gubitka fokusa tijekom potpune ratne situacije“, dodao je, kad su ga pitali o promjeni fokusa u Davosu. „Ne vidim Grenland i Ukrajinu kao zamjenjive teme.“

Plan „prosperiteta“ – ekonomski dio šireg mirovnog prijedloga koji SAD, Ukrajina i europske prijestolnice pregovaraju s ciljem okončanja gotovo četverogodišnje ruske invazije – trebao je pružiti Kijevu dugoročnu podršku za obnovu i oporavak nakon bilo kakvog primirja.

Napetosti između SAD-a i europskih prijestolnica zbog Grenlanda ometale su pregovore o dokumentu između visokih nacionalnih sigurnosnih dužnosnika ovog tjedna, rekli su izvori upućeni u razgovore. SAD nije poslao predstavnika na pregovore u ponedjeljak navečer, dodali su. „Došlo je do promjene u raspoloženju“, rekao je jedan visoki europski diplomat, aludirajući na krizu oko Grenlanda, koja je natjerala EU da obeća odmazdu ako Trump realizira svoju prijetnju. „Prešao je granicu i ne možemo pretvarati se da je sve kao i obično.“

„Plan prosperiteta“ neće biti trajno odgođen, rekli su dužnosnici, te bi mogao biti potpisan kasnije. Zelenski je u utorak izjavio da je plan „vrlo važan“. Ipak, odlučio je ne putovati u Davos jer je Kijev bio pogođen velikim zračnim napadom koji je ostavio mnoge dijelove grada bez vode, grijanja i struje tijekom hladnog zimskog razdoblja. Prema informacijama dvaju izvora bliskih predsjedniku, Zelenski je također odlučio ne putovati u Švicarsku dok ne bude jamstva za značajan sastanak s Trumpom na kojem bi plan prosperiteta bio potpisan.

„Na završnoj smo fazi dovršetka tih dokumenata. Ako dokumenti budu spremni, održat ćemo sastanak i tada će biti putovanja u Davos“, rekao je Zelenski novinarima.