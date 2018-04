Ubojstvo je okrutno ne zbog broja uboda, već jer je žrtva patila

Iako Veljko Miljević, branitelj Davida Komšića, nepravomoćnu presudu kojom mu je klijent osuđen na 30 godina zatvora, nije htio komentirati, nema sumnje da će se obrana na nju žaliti. Prvenstveno zbog visine izrečene kazne, ali vjerojatno i zbog činjenice da sud nije prihvatio teze obrane da je Komšić bio neubrojiv, da nije riječ o teškom ubojstvu, već o usmrćenju te jer je pri odluci o kazni sud primijenio odredbe općeg, a ne maloljetničkog prava.

Hoće li se pak tužiteljstvo žaliti, tek će se, rekla je tužiteljica Natalija Slavica, vidjeti i to nakon što dobiju pisani otpravak presude. Prema njezinu stavu, tužiteljstvo je očekivalo osuđujuću presudu, a s visinom izrečene kazne su zadovoljni. No njima bi eventualni povod za žalbu moglo biti to što sud nije podržao tezu tužiteljstva da je riječ o teškom ubojstvu iz bezobzirne osvete.

A što je i kako je sud nakon provedenih dokaza odlučio objasnila je u obrazloženju sutkinja Sanja Mazalin. Komšić je bio optužen za teško ubojstvo počinjeno na okrutan način i iz bezobzirne osvete, dok je motiv ubojstva Kristine Krupljan bila ljubomora. Riječ je o kvalifikatornom ubojstvu za koje je zapriječena kazna dugotrajnog zatvora, s tim da se mogla izreći i kazna maksimalnog zatvora od 40 godina. Na najstrožu kaznu sud se nije odlučio, što se moglo i očekivati jer je ipak riječ o jako mladoj osobi.

Iako mu je sudilo vijeće za mladež, sud je smatrao da mu se kazna treba izreći prema odredbama općeg prava jer tijekom suđenja nisu ispunjeni preduvjeti da bi na Komšića prilikom odmjeravanja kazne bilo primijenjeno maloljetničko pravo. U te preduvjete spada da je počinjeno djelo produkt njegove mladenačke nezrelosti te da bi se izricanjem kazne maloljetničkog zatvora, a u tom slučaju je maksimalna kazna od deset godina zatvora, ostvarila svrha kažnjavanja.

Sud je smatrao da okrutno ubojstvo koje je Komšić počinio nije produkt njegove mladenačke nezrelosti, te da kazna maloljetničkog zatvora ne bi utjecala na njega, s obzirom na to kako se ponašao tijekom suđenja. Što se tiče kvalifikacije da je riječ o okrutnom ubojstvu, za sud tu nije bio presudan broj reznih i ubodnih rana, već činjenica da je Kristina Krupljan patila jer nije odmah umrla. Takav je zaključak sud izveo iz njezinih obrambenih rana, što upućuje na to da se branila i borila za život te da je to trajalo neko vrijeme tijekom kojeg je patila.

Bezobzirna osveta, prema stavu suda, nije dokazana jer nema dokaza da je Komšić unaprijed planirao ubojstvo, a nije bilo dokaza ni da je nož kojim je Kristinu Krupljan ubo 88 puta ponio sa sobom u namjeri da je ubije.