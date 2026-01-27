Lani u lipnju je uvjetno osuđen, sada pijan bježao policiji i pokušao pregaziti policajca

Teški pokušaj ubojstva i općeopasna radnja kojom su ugrožena dvojica policajaca djela su koja se stavljaju na teret Ermandu F. (33). Nakon što je uhićen i ispitan na tužiteljstvu, gdje se branio šutnjom, doveden je pred suca istrage Županijskog suda u Zagrebu koji mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Doduše, njegova obrana je predlagala da mu se odredi istražni zatvor u domu, no sudac istrage nije imao sluha za taj zahtjev. Razlog je možda činjenica da je Ermando F. ranije osuđivan i u Hrvatskoj i u Njemačkoj, zbog imovinskih delikata, ali i zbog protupravnog oduzimanja slobode. Za ovo posljednje je u lipnju 2025. osuđen uvjetno na sedam mjeseci zatvora uz rok kušnje od četiri godine. Što znači da je djela za koja se sada sumnjiči počinio dok mu je trajao rok kušnje. Odnosno dok mu je na snazi bila uvjetna osuda.

A što se tiče onog za što se Ermando F. sada sumnjiči dogodilo se 25. siječnja u 2.05 kada su policajci zaprimili dojavu da se iz smjera Dugog Sela prema zapadu kreće Audi zagrebačkih tablica koji krivuda po cesti. Pretpostavka je bila da je vozača alkoholiziran, pa ga je policajaca na trenu, nakon što ga je uočio, pokušao zaustaviti. Krenuo je za njim, davao mu je zvučne i svjetlosne signale, tražeći ga da stane, no Ermando F. se na sve to oglušio. Nastavio je bježati policajcu koji ga je pokušao zaustaviti, a u dva navrata je svojim postupanjem, kaže zagrebačka policija, tijekom vožnje ugrozio i život policajaca u službenom vozilu. Jurnjava se nastavila do Sesveta, gdje se u potjeru za vozačem uključila još jedna policijska ophodnja, a kada je došao Ulice Ive Politea u Sesvetama Ermando F. se zaustavio na parkiralištu Končara. Policajac mu je službenim vozilom prepriječio put te je izašao iz vozila kako bi ga uhitio. No Ermando F., je kako se sumnja, pokrenuo vozilo i krenuo prema policajcu, koji se bacio na tlo kako bi izbjegao nalet vozila. Kako bi spriječio bijeg, policajac je ispalio dva hica u prednji kotač Audija, nakon čega se podigao i potrčao za vozilom.

U međuvremenu, je do policajaca stigla i druga ophodnja, nakon čega su svi nastavili tragati za Ermadnom F. On se u međuvremenu zaustavio u Ulici Ilije Gregorića u Sesvetama nakon čega je pobjegao u obližnju kuću. Kuća je stavljena pod nadzor, koji je trajao do 6.10., kada je Ermando F. konačno uhićen. I priveden. Bio je alkoholiziran no policija nije priopćila koliko je promila u krvi imao. A kako se branio šutnjom ne zna se ni što Ermando F. ima za reći o svojim suludim postupcima.