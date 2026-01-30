Buknuo požar kod Sinja: Vatrogasci u kući pronašli tijelo muškarca

Buknuo je požar u obiteljskoj kući u mjestu Turjaci, kod Sinja, u kojem je tragično preminuo stariji muškarac koji je u njoj živio. Kako javlja splitska policija, jutros, 30. siječnja, oko 8.20 sati zaprimljena je informacija da u mjestu Turjaci u obiteljskoj kući izbio požar najvjerojatnije zbog eksplozije plina. U kući je pronađeno tijelo starijeg muškarca koji je u njoj živio.

Požar je lokaliziran u 9.15 sati. Kada budu za to ispunjeni uvjeti, na mjestu događaja će se obaviti očevid kako bi se utvrdio uzrok požara, poručili su iz PU splitsko-dalmatinske.