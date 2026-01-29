Kako je poznati poduzetnik iz Dugog sela pao zbog droge. Presudne su bile poruke, evo što je u njima tražio

Hrvoje Bertak, poduzetnik iz Dugog Sela i još šest osoba, među kojima je i jedan policajac, te jedna tvrtka sumnjiče se da su u sklopu zločinačkog udruženja krijumčarili veće količine droge, a neki od njih sumnjiče se i za zloporabu položaja i ovlasti te poticanje na zloporabu položaja i ovlasti. Zbog toga je USKOK protiv njih pokrenuo istragu. Tijekom srijede su ispitani na USKOK-u, nakon čega je USKOK zatražio da se istražni zatvor odredi trojici osumnjičenika, dok je za jednog predložio određivanje mjera opreza. S obzirom na to da se istražni zatvor traži za troje osumnjičenika, te da su preostali pušteni da se nakon ispitivanja brane sa slobode, to vjerojatno znači da su priznali ono za što ih USKOK sumnjiči. Istražno ročište na kojem će sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odlučivati o zahtjevu USKOK-a za određivanjem istražnog zatvora trojici osumnjičenika, treba se održati u 13 sati.

USKOK sumnja da su djela za koje se sumnjiče Bertak i ostali počinili od ožujka 2020. do 9. ožujka 2021. u Zagrebu i drugdje u Hrvatskoj te u Velikoj Britaniji, Nizozemskoj, Belgiji, Austriji, Njemačkoj i Sloveniji. Kao mozak cijele te operacije USKOK je označio Bertaka, koji ima prijevozničko poduzeće. Sumnjiči ga se da je ostale povezao u organizirao kako bi prevozili i krijumčarili kokain, marihuanu i amfetaminsko ulje. Droga se prevozila u kamionima njegove tvrtke, ali i tvrtke jednog od njegovih suosumnjičenika, a za taj "posao" su angažirali i druge vozače. Prema USKOK-u, cilj osumnjičenika bila je uspostava distribucijskog lanca prijevoza droge koja je bila namijenjena prodaji na narko-tržištu više zemalja. Bertak se sumnjiči da je u sklopu plana zločinačkog udruženja organizirao druge rad krijumčarenja droge, ali i da je sam dogovarao sa zainteresiranim osobama predaju ili preuzimanje kokaina, marihuane i amfetaminskog ulja. Sumnjiči ga se i da je organizirao i daljnji transport te isporuke droge iz Velike Britanije, Slovenije, Nizozemske, Njemačke, Austrije i Hrvatske, kao i u navedene države.

USKOK navodi da su Bertak i ostali u više navrata prokrijumčarili 127 kilograma kokaina vrijednog najmanje tri milijuna eura, 10 litra amfetaminskog ulja vrijednog 20.000 eura te 193 kilograma marihuane vrijedne 231.600 eura. Osumnjičenici su na tim "poslovima" sumnja USKOK zaradili najmanje 288.050 eura koje su međusobno podijelili sukladno svojim ulogama u zločinačkom udruženju. Bertakova tvrtka sumnjiči se da je za četvoricu osumnjičenika pribavila nepripadnu imovinsku korist od 216.800 eura. Bertaka se sumnjiči i da je 28. srpnja 2020. nepoznatoj osobi prodao pet kilograma marihuane za 4500 eura, nakon čega je s istom osobom dogovorio prodaju još 32 kilograma marihuane. Po drogu je došla nepoznata osoba koja se nakon utovara s mjesta primopredaje udaljila vozeći velikom brzinom pri čemu tih 32 kilograma marihuane nije platila Bertaku. Bertak je, kako se sumnja, nakon tog događaja između 28. i 31. srpnja 2020. o događaju izvijestio jednog od svojih suosumnjičenika, koji ga je pak tražio da mu dostavi registracijske tablice vozila koje je pobjeglo s neplaćenom drogom. Nakon toga je broj registracijske tablice dostavljen je policajcu koji ih je provjerio u Informacijskom sustavu MUP-a, iako je znao da to ne smije raditi. Bertak se sumnjiči da je podatke koje je dobio o vlasnici vozila zatim iskoristio kako bi utvrdio identitet osobe koja mu nije platila 32 kilograma marihuane.

Za razotkrivanje ove skupine, koja je drogu krijumčarila skrivenu u legalnim tovarima kamiona, uvelike je zaslužan SKY preko kojeg su komunicirali. Istražitelji su iz Bertakove komunikacije preko SKY-a rekonstruirali i kako je on cijeli posao započeo. Sumnja se da su ga tijekom 2020. i 2021. kontaktirali za sada nepoznati pripadnici narko-miljea iz EU-a koji su mu predložili "posao". Nakon toga, on je kako se sumnja, kontaktirao svoje poznanike Vladu F. i Krešu V., koji su kao i on imali prijevozničke tvrtke. Ponudio im je dodatni posao, kazavši da bi mogli dosta zaraditi, a njih su dvojica, kako se sumnja Bertakovu ponudu, proslijedili svojim vozačima Hrvoju H., Ivici P. i Ivoru M. Zahvaljujući SKY-u, istražitelji su doznali i da je Bertak u proljeće 2020. dobio ponudu od za sada nepoznatih osoba da preveze 30 kilograma kokaina. Kontaktirao je Vladu F., koji je pristao to napraviti, ako mu se plati 2.250 eura po kilogramu. Vlado F. je posao dao svojemu vozaču Ivici P. kojem je dao i telefon s ugrađenim SKY-em kako bi mogao kontaktirati kupaca. Droga je kamionom prevezena u Veliku Britaniju gdje ju je preuzeo jedan Englez. Nakon što se vratio u Hrvatsku, Ivica P. je otputovao i u Belgiju kako bi tamo preuzeo 100.000 funti kao naknadu za prijevoz. Krajem 2020., odnosno početkom 2021. organiziran je prijevoz 35 kilograma marihuane iz Ljubljane u Njemačku, a drogu je, također po dogovoru, preuzeo njemački taksist u taksi vozilu.