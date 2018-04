Presuda Komšiću: 'Više ga nema tko štititi,  a nije pokazao ni kajanje'

– David Komšić osuđuje se na 30 godina zatvora... – govorila je sutkinja Sanja Mazalin u velikoj sudnici zagrebačkog Županijskog suda, kada je njezine riječi prekinuo pljesak te uzvik:

– Sramota! Čestitam! Osudili ste dijete jer je iz Bosne – dižući se sa svog mjesta u sudnici vikao je Ivo Komšić, otac Davida Komšića (21). Pravosudni policajci pokušavali su ga smiriti, no on je, obraćajući se supruzi, kćerima i sestri samo povikao:

– Izlazite!

Nakon toga je većina članova obitelji Komšić izašla iz sudnice tako da nije čula ni riječ obrazloženja nepravomoćne presude kojom je njihov sin i brat nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora jer je na izrazito okrutan način, s 88 uboda nožem, lani u veljači izbo svoju bivšu, trudnu djevojku Kristinu Krupljan (19).

Nasrnuli na fotoreportere

Povicima u sudnici te nasrtajima na fotoreportere i novinare, kojima su i prije objave nepravomoćne presude dovikivali da se trebaju sramiti jer ih snimaju, obitelj Komšić još je jednom pokazala da niti u jednom trenutku nije osvijestila, a ni prihvatila činjenicu da je David Komšić počinio okrutan i stravičan zločin. Odnosno jedan od najokrutnijih u Hrvatskoj, kako je to u obrazloženju kazala sutkinja Mazalin. Njezino obrazloženje presude trajalo je oko pola sata i bilo je jedno od boljih koje se proteklih godina moglo čuti u našim sudnicama. Jer nakon što je s pravne strane obrazložila na čemu je utemeljena presuda koju je donijelo sudsko vijeće pod njezinim presjedanjem, sutkinja Mazalin ukazala je i na to da je nasilje u našem društvu postalo, nažalost, općeprihvaćena činjenica.

– Kristina Krupljan imala je neotuđivo pravo voditi život kakav je htjela i s kim je htjela i zbog toga joj nitko nije imao pravo oduzeti život. David Komšić živio je pod staklenim zvonom, a on i njegova obitelj ignorirali su sve njegove probleme. Jer uvijek je tu bio netko drugi tko ga je štitio. Tijekom suđenja nije iskazao ni žaljenje ni kajanje, što je posebno zabrinjavajuće. Sada mora preuzeti odgovornost jer ga više nema tko zaštititi. Ovaj je slučaj ogromna tragedija i to ne samo zbog toga što je ubijena mlada djevojka na pragu života, koja je nosila novi život već i zbog toga što ju je života lišio tako mlad čovjek i to iz obijesti. Zavio je u crno ne samo njezinu i svoju obitelj već i cijelo društvo, jer u svijetu gdje se ovakvo nasilje tolerira nitko ne želi živjeti. Nasilje se ne smije tolerirati ni u obitelji, ni na ulici ni u vezi, a u svemu ovome ključnu ulogu imaju roditelji. Djecu nije dobro preliberalno odgajati i dopuštati im da rade što hoće. Neke granice moraju postojati, a te granice kod Komšića nisu postajale. On je i prije ovog pravomoćno osuđen zato što je pregazio čovjeka. Za razliku od njegove obitelji, sud je vjerovao svjedocima koji su iskazivali da je Komšić prema Kristini bio agresivan. Njegova obitelj je pred njegovim problemima zatvarala oči, a to se ne radi. Ne prebacuje se odgovornost na druge, a primarno je važno mlade odgajati da budu odgovorni, da toleriraju raznolikost i da nikada ne toleriraju nasilje. U ovom trenutku u Hrvatskoj se sudi u još tri slučaja gdje su jako mlade osobe optužene za brutalne zločine. To nam svima govori da to više nisu ekscesi, već anomalije koje govore o poremećaju sustava vrijednosti, a to je nešto zbog čega se svi moramo zabrinuti – kazala je sutkinja u obrazloženju.

Obračun pred sudom

Koliko je bila u pravu kada je ukazala da nasilje postaje općeprihvaćen stil života, vidjelo se i nakon objave presude, kada su se pred sudom članovi obitelju Krupljan sukobili s dvojicom mladića, koji su im dobacivali. Dalibor Krupljan, otac ubijene djevojke to dobacivanje očito nije mogao otrpjeti, pa se krenuo fizički razračunavati s jednim od mladića koji je Vesni Krupljan, majci ubijene djevojke dobacivao: “To si trebala reći i o tome misliti ranije.” U sve se uključio i stric ubijene djevojke, koji je potrčao za drugim mladićem, a na koncu su se u sve upleli i policajci koji su pokušali primiriti situaciju nabijenu emocijama i suzama.

Psihologinja Mirjana Nazor za reakciju Dalibora Krupljana ima razumijevanja te kaže da je ta reakcija sasvim razumljiva i prihvatljiva. No s druge strane nema niti malo razumijevanja za ponašanje obitelji Komšić.

– Reakcija je potpuno neprimjerena situaciji. Kada znate da je netko vaš usmrtio nekog s 88 uboda nožem, normalno ponašanje bi bilo da se pokrijete po glavi i zavučete ispod zemlje te čekate da se cijela priča medijski slegne, a počinitelj bude osuđen – kazala je Nazor.