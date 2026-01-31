Putin objavio brojke koje će razljutiti Zapad: Rusko oružje osvaja tržišta

Ruski predsjednik Vladimir Putin pohvalio je u petak izvozne rezultate ruske vojne industrije u 2025. godini, rekavši da je proširila svoja tržišta i izglede, posebno u Africi, i to unatoč zapadnom pritisku. "Ruska proizvodnja vojne opreme prošle je godine isporučena u više od 30 zemalja, a iznos deviznih prihoda premašio je 15 milijardi dolara", rekao je Putin na sastanku o vojno-tehničkoj suradnji u Kremlju putem video snimke.Putin je ocijenio da taj sektor posluje u "kompliciranim uvjetima". "Pritisak zapadnih zemalja ostao je i čak se pojačao kako bi se usporile ili blokirale poslovne veze s Rusijom. Ali unatoč svim tim pokušajima, naši izvozni ugovori uglavnom su se dosljedno poštovali", kazao je.

Afričke zemlje, rekao je, posebno su izrazile interes za rusku proizvodnju. "Unatoč pritisku Zapada, afrički partneri pokazuju spremnost proširiti svoje odnose s Rusijom u vojnom i vojno-tehničkom području", naveo je Putin. Rusija njeguje veze s nizom afričkih zemalja, uključujući i područje vojne suradnje. Srednjoafrička Republika je 2018. godine dovela ruske plaćenike iz skupine Wagner kako bi se obranili od pobunjeničkih skupina. Njezin novoizabrani predsjednik Faustin-Archange Touadera ovog je mjeseca pozvao Putina da posjeti zemlju. Rusija je također ojačala odnose s vojnim upravama u Maliju i Burkini Faso.