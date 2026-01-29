Teška prometna nesreća u centru Zagreba: Auto naletio na pješaka

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20 sati u centru Zagreba, u ulici Prilaz Gjure Deželića, ozlijeđena je jedna osoba. Kako su potvrdili iz PU zagrebačke za 24sata, osobni automobil naletio je na pješaka, koji je hitno prevezen u bolnicu. Težina ozljeda zasad nije poznata.
Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid, zbog čega je taj dio grada zatvoren za promet. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.
