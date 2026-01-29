Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 221
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAVRŠIO U BOLNICI

Teška prometna nesreća u centru Zagreba: Auto naletio na pješaka

Teška prometna nesreća u centru Zagreba: Sudarili se kombi i motocikl
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
29.01.2026.
u 21:32

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid, zbog čega je taj dio grada zatvoren za promet.

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u četvrtak oko 20 sati u centru Zagreba, u ulici Prilaz Gjure Deželića, ozlijeđena je jedna osoba. Kako su potvrdili iz PU zagrebačke za 24sata, osobni automobil naletio je na pješaka, koji je hitno prevezen u bolnicu. Težina ozljeda zasad nije poznata.

Na mjestu nesreće u tijeku je policijski očevid, zbog čega je taj dio grada zatvoren za promet. Više informacija bit će poznato nakon završetka očevida.
Ključne riječi
pješak Zagreb prometna nesreća teška nesreća

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!