UŽIVO
UŽIVO Hrvatska krenula po finale Europskog prvenstva protiv opasnih Nijemaca
Legendarni kapetan došao podržati bivše suigrače
EHF vrši tešku represija prema Hrvatima: Pogledajte kako se odnose prema navijačima u dvorani!
SRAMOTNO!

EHF izvršio tešku represiju prema Hrvatima: Pogledajte što rade našim navijačima u dvorani!

Malmo: Navijači na tribinama prije utakmice Hrvatske protiv Slovenije u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
30.01.2026.
u 17:50

Takva odluka o zastavama možda i ne čudi zbog većih dimenzija, no bubanj je bio dopušten na svim utakmicama, osim sada na polufinalu kada su naglo promijenili mišljenje

Navijača hrvatske rukometne reprezentacije je na utakmicu stiglo oko 500 iz svih krajeva Europe, najviše iz Njemačke i Hrvatske, a pred samu utakmicu organizatori su neugodno iznenadili naše navijače. Naime,  EHF je na ulazu hrvatskim navijačima oduzeo navijački bubanj kojeg su Hrvati nosili kroz cijelo prvenstvo, ali u Herningu nam to nisu dopustili.

Osim toga oduzeli su Hrvatima i velike zastave. Takva odluka o zastavama možda i ne čudi zbog većih dimenzija, no bubanj je bio dopušten na svim utakmicama, osim sada na polufinalu kada su naglo promijenili mišljenje.

To je samo nastavak loše organizacije Eura. Hrvati su se na razne načine snalazili za ulaznice kojih uopće nije bilo u službenoj prodaji za Hrvate, a  EHF je još na ljeto praktički rasprodao dvoranu domaćinima Dancima koji su bili uvjereni da njihova reprezentacija igra polufinale i želje su im se ostvarile.

Ovo je samo jedan u nizu skandala kojeg je EHF odradio Hrvatskoj i tako pokazao da ih nije briga za nikoga osim za sebe i kako zaraditi novce. Ostaje jedino za nadati kako će se neke stvari u dogledno vrijeme promijeniti. 

Evo što njemački mediji pišu o Hrvatskoj, i oni se čude: 'Žestoki ispad'
EHF rukomet Hrvatska rukometna reprezentacija EP rukomet 2026.

Okinawa
18:00 30.01.2026.

Dabogda im kiša neprestano padala

SE
Serđo23
18:28 30.01.2026.

Navijajte ljudi bez straha ! Nisu te kazne skupe kao nekada !Trebao je Tomson doći da pokaže tko smo mi !

I1
I1984
17:53 30.01.2026.

Po nalogu iz domovine.

Čini se da već imate pristup!