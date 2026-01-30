EHF izvršio tešku represiju prema Hrvatima: Pogledajte što rade našim navijačima u dvorani!

Navijača hrvatske rukometne reprezentacije je na utakmicu stiglo oko 500 iz svih krajeva Europe, najviše iz Njemačke i Hrvatske, a pred samu utakmicu organizatori su neugodno iznenadili naše navijače. Naime, EHF je na ulazu hrvatskim navijačima oduzeo navijački bubanj kojeg su Hrvati nosili kroz cijelo prvenstvo, ali u Herningu nam to nisu dopustili.

Osim toga oduzeli su Hrvatima i velike zastave. Takva odluka o zastavama možda i ne čudi zbog većih dimenzija, no bubanj je bio dopušten na svim utakmicama, osim sada na polufinalu kada su naglo promijenili mišljenje.

To je samo nastavak loše organizacije Eura. Hrvati su se na razne načine snalazili za ulaznice kojih uopće nije bilo u službenoj prodaji za Hrvate, a EHF je još na ljeto praktički rasprodao dvoranu domaćinima Dancima koji su bili uvjereni da njihova reprezentacija igra polufinale i želje su im se ostvarile.

Ovo je samo jedan u nizu skandala kojeg je EHF odradio Hrvatskoj i tako pokazao da ih nije briga za nikoga osim za sebe i kako zaraditi novce. Ostaje jedino za nadati kako će se neke stvari u dogledno vrijeme promijeniti.