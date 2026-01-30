Zelenski iznio teške optužbe na račun Europe: 'Doveli ste nas na rub kolapsa'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski optužio je europske partnere da su protuzračnu obranu njegove zemlje ostavili na cjedilu, piše Financial Times. Tvrdi kako je to Rusiji omogućilo da balističkim projektilima teško ošteti energetsku infrastrukturu i dovede Ukrajinu "na rub potpunog zamračenja". Također kaže da su zbog zakašnjelih zapadnih uplata ključni obrambeni sustavi "bili neupotrebljivi". U razgovoru s novinarima u Kijevu jučer navečer, ukrajinski predsjednik je rekao da su rakete presretači Pac-3 za sustave Patriot, koje su obećali europski partneri, stigle dan kasnije zbog propuštene uplate. Prema njegovim riječima, to je ostavilo brojne Ukrajince bez struje, grijanja i vode usred najhladnije zime od početka rata.

"Uplata u sklopu inicijative PURL nije provedena. Rakete nisu stigle", rekao je. Nije naveo koja je zemlja odgovorna za propust. Zelenski je, čini se, mislio na ruski napad od 20. siječnja, u kojem su, prema ukrajinskim zračnim snagama, na Ukrajinu ispaljena 34 balistička i krstareća projektila. Streljivo Pac-3 jedino je u ukrajinskom arsenalu koje može obarati balističke projektile. On je četiri dana prije napada upozorio da su zalihe streljiva za protuzračnu obranu opasno niske. Kazao je da je tog jutra nekoliko sustava ostalo bez raketa.

Zelenski je svoj oštar govor na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu ovog mjeseca, u kojem je kritizirao europske saveznike, objasnio frustracijom zbog neizvršene uplate. "Rusija je uspjela poremetiti opskrbu Kijeva strujom i vodom jer su naše postrojbe za obranu od balističkih napada prazne - jednostavno prazne", izjavio je. "Pokušajte zamisliti: znam da balistički projektili lete prema našoj energetskoj infrastrukturi, znam da su sustavi Patriot postavljeni i znam da neće biti struje jer nemamo raketa da ih presretnemo", opisao je situaciju. "U takvoj sam se situaciji našao. I pregovaram o raketama Pac-3 koje stižu dan nakon što smo dovedeni na rub potpunog kolapsa sustava."

Priznao je da govori "emotivno", ali je naglasio da Ukrajina i Europa "moraju biti na istoj valnoj duljini kako bi sve ostalo moglo biti učinkovito i pravovremeno". Inicijativu PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) pokrenuli su prošle godine SAD i NATO kako bi se sredstvima europskih država nabavljali američki sustavi protuzračne obrane i drugo ključno oružje za obranu Ukrajine. Među državama koje doprinose inicijativi su Njemačka, Norveška, Poljska, Nizozemska, Belgija, Kanada, Luksemburg, Portugal, Slovenija i Španjolska.

Dvojica zapadnih dužnosnika, upoznata s djelovanjem inicijative, izjavila su da optužba Zelenskog nije točna, no odbili su iznijeti detalje. NATO nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar. U međuvremenu, visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas izjavila je kako europske prijestolnice "moraju dublje zagrabiti u vlastite zalihe protuzračne obrane" jer se Ukrajina ove zime suočava s "humanitarnom katastrofom".

Izjave Zelenskog dolaze u trenutku kada je Kremlj objavio da je američki predsjednik Donald Trump zatražio od ruskog predsjednika Vladimira Putina tjedan dana primirja u napadima na Kijev zbog iznimno niskih temperatura. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov dodao je da je Trumpov cilj bio "stvoriti povoljne uvjete za održavanje pregovora" između ruskih i ukrajinskih dužnosnika u Abu Dabiju. Kremlj je danas potvrdio da je Putin pristao na prekid vatre do 1. veljače.

Dvije strane su prošlog tjedna održale trilateralne razgovore sa SAD-om u glavnom gradu Emirata, a novi krug trebao bi se održati kasnije u veljači. Ukrajinski dužnosnici optužuju Rusiju za "energetski teror" usred nastojanja Trumpove administracije da potakne mirovne pregovore i okonča rat koji sljedećeg mjeseca ulazi u petu godinu.

Sam Trump je potvrdio poziv tijekom sastanka kabineta u četvrtak. "Osobno sam zamolio predsjednika Putina da tjedan dana ne gađa Kijev i druge gradove i naselja tijekom ove iznimne hladnoće. I pristao je na to. Moram vam reći, to je bilo vrlo lijepo od njega", rekao je Trump.

Tijekom noći na petak, sirene za zračnu uzbunu u Kijevu nisu se oglasile, a čini se da se Rusija pridržavala dogovora. Ukrajinske zračne snage nisu zabilježile napade raketama ili bespilotnim letjelicama na veći dio zemlje, uključujući glavni grad. Ipak, na područja oko istočnih bojišnica lansirano je 111 dronova i jedan projektil, a zasad nije poznato je li ciljana kritična infrastruktura.