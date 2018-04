David je treća osoba u obitelji kojoj se sudilo za ubojstvo

Bahati, arogantni, nespremni prihvatiti činjenicu da im dijete sjedi na optuženičkoj klupi zbog monstruoznog zločina koji je šokirao Hrvatsku. Uz sve to prikriveno agresivni, a ta agresivnost do punog izražaja došla je tijekom objave presude, kada su im na meti bili novinari, fotoreporteri, sutkinja... Zbog situacije u kojoj su se našli bili su im krivi svi osim njih. Kao što je i Kristina Krupljan, prema njihovoj uvrnutoj i izopačenoj logici, kriva što je njihov sin David prvo završio u pritvoru, zatim na optuženičkoj klupi, da bi na koncu bio nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora.

Dojam je to koji se mogao steći o Oliveri i Ivi Komšiću, majci i ocu Davida Komšića, ali i ostalim članovima te obitelji koji su sjeli na klupu za svjedoke kako bi svjedočili o vezi Davida Komšića i Kristine Krupljan. Njezin život okončan je na najbestijalniji mogući način, a Komšić nakon svega što je učinio nije pokazao ni kajanje ni žaljenje. Ukazala je na to i sutkinja Sanja Mazalin u obrazloženju presude, a istaknula je i da su članovi obitelji Komšić tijekom suđenja pokušavali na sve moguće načine ocrniti žrtvu te tako naći opravdanje za grozomoran zločin koji je počinio David Komšić.

– Za ovaj zločin nema opravdanja. David Komšić živio je pod staklenim zvonom, a nije se reagiralo kada se trebalo reagirati. Uvijek se nalazilo neko opravdanje za njegove postupke pa se jednom čulo da je Ferenčica kvart u kojem svi nose nož i puše joint, a u drugom da je Kristina napravila ovo ili ono... Obitelj je zatvarala oči pred njegovim problemima, uvijek je tu netko bio tko ga je štitio i rješavao mu probleme. Sada ga više nema tko štititi, a on i njegova obitelj moraju se suočiti s posljedicama – kazala je sutkinja Mazalin.

No, ako je suditi po ponašanju Ive Komšića, koji je u sudnici vikao da je “dijete osuđeno samo zato što je iz Bosne” te je nakon toga obitelji naredio da napusti sudnicu, teško da će se Komšići suočiti sa stvarnošću. Jer oni su očito navikli da se problemi zataškavaju ili rješavaju na neki drugi način, a vidljivo je da su tako odgojili i svoga sina. Materijalno su dobro situirani, a Ivo Komšić cijeli se život bavi ugostiteljstvom. Prije no što se s obitelji iz Kiseljaka doselio u Zagreb, u Kiseljaku je vodio vrlo posjećenu diskoteku “Miami” koju je obitelj Komšić otvorila nekoliko mjeseci nakon završetka rata u BiH. Sličnim se poslom bavio i u Zagrebu gdje je godinama držao kafić Metropolis na Ferenčici, udaljen svega dvjestotinjak metara zračne linije od zgrade u kojoj je stanovala Kristina Krupljan. U istom kafiću kao konobar je neko vrijeme radio i David Komšić koji je, prema iskazima svjedoka, nakon osnovne škole prekinuo školovanje.

Iz tog posla Komšići su izašli 2016., a danas kod zagrebačkog Autobusnog kolodvora imaju hotel Inn Forty Two površine 450 četvornih metara. I Davidova majka Olivera potječe iz bogate obitelji. Njezin otac bio je poduzetnik i vlasnik benzinske crpke u Kiseljaku. Ona je, nakon doseljenja u Zagreb, otvorila salon za pedikuru i uređenje noktiju. Odrastanje u takvom okruženju formiralo je Davida Komšića te ga dovelo do toga da Kristinu Krupljan ubije s 88 uboda nožem, nakon čega je nazvao – oca. No ono što je Komšić napravio njegov otac ovaj put nije mogao popraviti pa je 21-godišnjak postao treća osoba u obitelji Komšić koja je optužena za ubojstvo.

Njegov djed ubio je dvoje ljudi prije više od trideset godina, a sestra njegova oca u svom je domu hicem iz pištolja usmrtila susjeda. Iz ranijih tragedija obitelj Komšić očito nije izvukla pouku jer i dalje smatra da im je za životne izbore kriv netko drugi te da je njihov sin osuđen ne zato što je mladu i trudnu djevojku ubio na brutalan, okrutan i bestijalan način, već zato što je iz – Bosne.