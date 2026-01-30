Eurojackpot donio milijune Fincu, a igrač iz Hrvatske osvojio više od 147 tisuća eura

U petak je održano izvlačenje 9. kola igre Eurojackpot, u kojem su izvučeni brojevi 8, 13, 15, 17 i 37 te dopunski brojevi 3 i 7. Sretna kombinacija donijela je igraču u Finskoj dobitak 5+2 vrijedan čak 17.638.609,90 eura, javlja Hrvatska lutrija.

Razloga za zadovoljstvo ima i u Hrvatskoj, gdje je ostvaren dobitak 5. Sretni igrač uplatio je dvije kombinacije Eurojackpota uz dvije dodatne igre Joker te je za ulog od 5,20 eura osvojio 147.012,90 eura. Dobitni listić uplaćen je u Ulici grada Vukovara u Našicama.

Novo izvlačenje Eurojackpota na rasporedu je u utorak, 3. veljače, a u igri će biti glavni dobitak od 10.000.000,00 eura.