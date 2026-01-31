Naši Portali
Prijavi grešku
DIGITALNA REFORMA ZAPELA

Tehnički propusti, premali memorijski kapaciteti i nespremni korisnici paralizirali su rad lokalnih ureda i projektanata

Autor
Dea Redžić
31.01.2026.
u 06:26

Tehnički propusti, premali memorijski kapaciteti i nespremni korisnici paralizirali su rad lokalnih ureda i projektanata već u prvom mjesecu primjene obveznog digitalnog sustava

Sustav eDozvola, digitalni temelj nove reforme izdavanja građevinskih dozvola, na samom početku primjene izazvao je kaos, a tehnički nedostaci i nedovoljna upućenost korisnika kao što su lokalni uredi za prostorno uređenje i javnopravna tijela otežali su, a djelomično i onemogućili poslovanje projektanata i službenika. Iz Bačićeva ministarstva zamolili su 12. siječnja korisnike za strpljenje te pojasnili kako 'neke funkcionalnosti poput napredne pretrage i izvještaja još nisu dostupne, ali radi se na njima i uskoro će biti' kao i da se 'dio predmeta nije dobro mapirao pa pojedini službenici ne vide predmete, što će biti riješeno u najkraćem mogućem roku'.

Ključne riječi
digitalizacija građevinske dozvole Branko Bačić eDozvola

