BITKA ZA FED

Trumpov prijedlog za čelnika američke središnje banke

U.S. cabinet meeting at the White House
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
30.01.2026.
u 23:54

Tržišta za sada ne očekuju novo smanjenje kamatnih stopa do lipnja i izbora novog predsjednika.

Američki predsjednik Donald Trump nominirao je u petak bivšeg guvernera Federalnih rezervi Kevina Warsha za predsjednika američke središnje banke kada u svibnju istekne mandat Jeromeu Powellu, čime će kritičaru FED-a dati priliku da provede svoju ideju o "promjeni režima" monetarne politike u trenutku kad predsjednik inzistira na većoj kontroli nad središnjom bankom.

"Poznajem Kevina već dugo i ne sumnjam da će ući u povijest kao jedan od NAJVEĆIH predsjednika FED-a, možda i najbolji. Uz sve ostalo, on je 'glavna zvijezda' i nikada vas neće iznevjeriti", rekao je Trump koji uporno kritizira Powella jer nije popustio pred njegovim zahtjevima za nižim kamatnim stopama. Warsha još mora potvrditi američki Senat.

Trumpovi sve veći napori da testira neovisnost te institucije, uključujući odluku Ministarstva pravosuđa u siječnju o pokretanju kaznene istrage protiv Powella, postavili su temelje za izazovan proces potvrđivanja bilo kojeg Powellovog nasljednika u Senatu. To je također otvorilo mogućnost da Powell, koji smatra da je istraga oblik pritiska na FED da odredi monetarnu politiku po Trumpovoj volji, odluči ostati u toj instituciji čak i nakon isteka mandata u pokušaju da zaštiti FED od političkog utjecaja.

Iako Warsh nije insajder Bijele kuće, predsjednikova je osoba od povjerenja i bio je gost na njegovom imanju na Floridi. Čini se spremnim progurati brojne Trumpove prioritete kao predsjednik FED-a "u sjeni" dok Powellov mandat ne završi sredinom svibnja.

Warsh, odvjetnik i ugledni gostujući predavač na institutu Hoover sveučilišta Stanford, rekao je da vjeruje da je predsjednik u pravu kada vrši pritisak na središnju banku da drastično smanji kamatne stope te je kritizirao FED zbog podcjenjivanja potencijala rasta produktivnosti potaknutog umjetnom inteligencijom.

FED je u tri navrata u 2025. smanjivao kamatne stope, što je troškove kratkoročnog zaduživanja dovelo u raspon od 3,50 do 3,75 posto. U siječnju, pozivajući se na snažniji rast i stabilizaciju tržišta rada, FED je odlučio zadržati kamatne stope na istoj razini i signalizirao da će na tome ostati. Tržišta za sada ne očekuju novo smanjenje kamatnih stopa do lipnja i izbora novog predsjednika.

S iskustvom na Wall Streetu, partnerstvom u uredu koji upravlja bogatstvom investicijskog diva Stanleyja Druckenmillera te obiteljskim vezama s glavnim Trumpovim pristašom Ronom Lauderom, Warsh će biti izložen velikoj pozornosti da dokaže svoju neovisnost od američkog predsjednika.

Ova slika postala je hit, pogledajte koga to Trump drži za ruku: 'I ja ću pustiti nokte'
