USKOK mijenja optužnicu, Kalmetin odvjetnik: Očekujem da USKOK obustavi kazneni progon protiv mog klijenta jer protiv njega nema niti jednog dokaza

Ima već više od 10 godina da se priča o Božidaru Kalmeti , bivšem ministru Ive Sanadera te aferi HAC-Remorker vuče po hrvatskim sudovima. Ponovljeno suđenje na zagrebačkom Županijskom sudu, koje je počelo 2023., ušlo je u završnu fazu. Odnosno optuženici su završili s iznošenjem obrana, te se očekivalo da stranke u postupku iznesu završne riječi. No za svojevrsno iznenađenje sada se pobrinuo USKOK, koji je najavio - izmjenu optužnice. Pojasnili su i da se radi o opsežnom materijalu, zbog čega su tražili da im sud za potrebne izmjene odobri rok od 21. dan. Sud je odredio da izmijenjenu optužnicu sudu i optuženicima moraju dostaviti do 23. veljače, a sljedeća rasprava zakazana je za 16. ožujka. Na toj raspravi će se Kalmeta i njegovi suoptuženici, koji su tijekom prvog suđenja nijekali krivnju, a tijekom ponovljenog ostali kod svojih obrana, ponovo izjasniti o izmijenjenoj optužnici.

Ovisno kakve izmjene budu, vidjet će se hoće li stranke predlagati nove dokaze. Ako novih dokaza ne bude, onda bi na red trebali doći završni govori stranka te izricanje nepravomoćne presude. Što najava izmjena činjeničnog opisa optužnice u postupku koji traje godinama teško je reći. - Svi optuženici su tijekom ponovljenog suđenja ostali kod svojih ranijih obrana i nitko nije odgovarao na pitanja. Tako da mi je teško reći zbog čega tužiteljstvo sada mijenja činjenični opis optužnice. No moje profesionalno mišljenje je da protiv Božidara Kalmete nema niti jednog dokaza, pa sukladno tome očekujem i da USKOK ovim izmjenama optužnice odustane od kaznenog progona Božidara Kalmete - kazao je Krešimir Vilajtović, Kalmetin branitelj. Kalmeta je u ovom postupku prvi put ispitan 2015. kao osumnjičenik i tada je negirao krivnju. Krivnju je negirao i kada je 2019. iznosio obranu na prvom suđenju te kada je u listopadu 2025. po treći put iznio, zapravo istu obranu.

- Tijekom ovog postupka ispitano je 90-ak svjedoka i još je 10-ak iskaza svjedoka je pročitano. Niti jedan od tih svjedoka, kao ni financijski vještaci nisu spomenuli mene. Nisu me spominjali ni bivši optuženici koji su postali svjedoci, a neke od njih do ovog postupka nisam ni znao. Odlučno odbacujem sve optužbe, a sada se očitujem jer smatram da je to potrebno zbog višestrukih izmjena optužnice. Inkriminacije su čista konfabulacija koja nema uporište u izvedenim dokazima, bilo iskazima svjedoka bilo materijalnim dokazima. Nikome nikada nisam naredio nikakve nezakonite radnje niti sam nekoga poticao na nezakonite radnje. Iz državnog proračuna nisam uzeo ni lipe niti sam druge na to poticao. Tražio sam od drugih da svoj posao rade odgovorno, a kada sam imao neke sumnje da nešto nije što valja, to sam prijavio - kazao je Kalmeta u listopadu lani. Osim Kalmete, za aferu HAC - Remorker, još su optuženi i Zdravko Livaković, Milivoje Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura. USKOK tvrdi da je taj novac izvučen iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. Prema navodima USKOK-a, Kalmeta je u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura dok je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske, koji kasnije nije nigdje prikazan.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koja je iz HAC-a i HC-a izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.