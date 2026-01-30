Večernji list
Danci ostali u potpunom čudu zbog Hrvata na tribinama: 'Što se ovo ovdje događa?
Hrvatski navijači zauzeli su cijeli jedan kut dvorane u Herningu te su od prvih minuta stvorili snažnu, gotovo neprekidnu buku.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentator danske televizije TV 2 s čuđenjem je ustvrdio da su hrvatski navijači u potpunosti nadglasali njemačke, iako Njemačka, kao susjed Danskoj, tradicionalno ima snažnu i brojnu podršku na turnirima koji se igraju na sjeveru Europe,
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dok su hrvatski navijači cijelo vrijeme stajali, skakali i pjevali, njemački su znatno razasutiji po dvorani i daleko tiši.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
