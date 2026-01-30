Naši Portali
TRAŽI ZABRANU ULASKA

Članica NATO-a upozorila: Ruski veterani mogli bi preplaviti Europu nakon rata

Autor
Dora Taslak
30.01.2026.
u 21:48

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku, Kaja Kallas, rekla je da su mnoge države članice izrazile podršku zabrani ulaska

Estonija je upozorila da bi ruski veterani mogli preplaviti Europu nakon rata u Ukrajini. S obzirom na to, pozvala je na zabranu ulaska u Europsku uniju. "Ne može postojati put od Buče do Bruxellesa“, rekao je estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna. Estonija, članica NATO-a koja graniči s Rusijom, zaziva koordinirani pristup diljem bloka. 

"Imamo gotovo milijun boraca u Rusiji. Većinom su kriminalci, to su vrlo opasni ljudi. Imamo informacije da će većina njih nakon rata doći u Europu, a Europa za to nije spremna", rekao je Tsahkna, prenosi Kyiv Independent. Naime, Rusija je u velikoj mjeri mobilizirala osuđenike za rat u Ukrajini, nudeći pomilovanja u zamjenu za službu na fronti.

Jedan visoki estonski diplomat rekao je za Politico da su postojeći načini identifikacije i zabrane pojedinaca prespori i previše ovisni o pojedinačnim državama, zbog čega Estonija zagovara robusniji pristup. Drugi europski dužnosnik rekao je da, iako Estonija ima pravo uvesti opću zabranu ulaska, to bi bilo teško za mnoge druge zemlje EU-a koje bi morale pojedinačno navoditi svakog borca i potrebne dokaze.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku, Kaja Kallas, rekla je da su mnoge države članice izrazile podršku zabrani ulaska. "To predstavlja jasan sigurnosni rizik za Europu. Ovo je jedan od koraka za koje se moramo pripremiti", kazala je. Uz to, dodaje kako će se blok konzultirati s državama članicama kako bi osigurao plan za razdoblje nakon postizanja prekida vatre.
Ovako bi mogla završiti Putinova vladavina. Stručnjak upozorio: 'Pripremite se za kaos'

Europska unija rat u Ukrajini Rusija Estonija

Avatar VargaiBoric
VargaiBoric
22:36 30.01.2026.

A ukrajinski će biti presretni kad shvate što im licemjerni EU političari rade.

A5
a51
22:44 30.01.2026.

jeste li sigurni da se radi o ruskim veteranima...? daj razmislite jos jedom...

Avatar EU Balija
EU Balija
22:49 30.01.2026.

A kaj bumo sa uKrajškim veteranima?

