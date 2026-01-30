Članica NATO-a upozorila: Ruski veterani mogli bi preplaviti Europu nakon rata

Estonija je upozorila da bi ruski veterani mogli preplaviti Europu nakon rata u Ukrajini. S obzirom na to, pozvala je na zabranu ulaska u Europsku uniju. "Ne može postojati put od Buče do Bruxellesa“, rekao je estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna. Estonija, članica NATO-a koja graniči s Rusijom, zaziva koordinirani pristup diljem bloka.

"Imamo gotovo milijun boraca u Rusiji. Većinom su kriminalci, to su vrlo opasni ljudi. Imamo informacije da će većina njih nakon rata doći u Europu, a Europa za to nije spremna", rekao je Tsahkna, prenosi Kyiv Independent. Naime, Rusija je u velikoj mjeri mobilizirala osuđenike za rat u Ukrajini, nudeći pomilovanja u zamjenu za službu na fronti.

Jedan visoki estonski diplomat rekao je za Politico da su postojeći načini identifikacije i zabrane pojedinaca prespori i previše ovisni o pojedinačnim državama, zbog čega Estonija zagovara robusniji pristup. Drugi europski dužnosnik rekao je da, iako Estonija ima pravo uvesti opću zabranu ulaska, to bi bilo teško za mnoge druge zemlje EU-a koje bi morale pojedinačno navoditi svakog borca i potrebne dokaze.

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku, Kaja Kallas, rekla je da su mnoge države članice izrazile podršku zabrani ulaska. "To predstavlja jasan sigurnosni rizik za Europu. Ovo je jedan od koraka za koje se moramo pripremiti", kazala je. Uz to, dodaje kako će se blok konzultirati s državama članicama kako bi osigurao plan za razdoblje nakon postizanja prekida vatre.