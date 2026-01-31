Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAGEDIJA U RUDNIKU

Više od 200 poginulih u urušavanju rudnka koltana na istoku Konga

FILE PHOTO: Inside the mine funding Congo's rebels
ZOHRA BENSEMRA/REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
31.01.2026.
u 02:00

Ujedinjeni narodi kažu da je skupina M23 opljačkala bogatstva Rubaye kako bi financirala pobunu koju podupire vlada susjedne Ruande, što je optužba koju Kigali niječe.

Više od 200 osoba poginulo je ovaj tjedan u urušavanju rudnika koltana Rubaya na istoku Demokratske Republike Kongo, rekao je u petak glasnogovornik pobunjeničkog guvernera provincije gdje je rudnik smješten, Lubumba Kambere Muyisa. 

Rubaya proizvodi oko 15 posto svjetskog koltana koji se prerađuje u tantal, metal otporan na visoke temperature koji koriste proizvođači mobilnih telefona, računala i zrakoplovnih komponenti te plinskih turbina.

Lokacija na kojoj lokalno stanovništvo ručno kopa za nekoliko dolara na dan pod kontrolom je pobunjeničke skupine M23 od 2024. godine. Do urušavanja je došlo u srijedu i točan broj poginulih nije bio poznat sve do petka navečer. "Više od 200 osoba bilo je žrtvom ovog klizišta, uključujući rudare, djecu i prodavačice. Neki ljudi su spašeni na vrijeme i imaju ozbiljne ozljede", rekao je Muyisa.

Ujedinjeni narodi kažu da je skupina M23 opljačkala bogatstva Rubaye kako bi financirala pobunu koju podupire vlada susjedne Ruande, što je optužba koju Kigali niječe. Teško naoružani pobunjenici, čiji je cilj srušiti vladu u Kinšasi i zaštititi manjinske kongoanske Tutsije, zauzeli su još teritorija bogatog mineralima na istoku Konga tijekom žestokog napredovanja prošle godine.

Kad Hitna pomoć pod rotirkama naiđe na štićenu kolonu vozila, tko ima prednost? Pogledajte video
Ključne riječi
urušavanje tragedija Kongo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!