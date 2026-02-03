Oni koji žele u priuštivi najam imaju još samo 12 dana: Ovo je ključni uvjet koji moraju ispuniti

Vlasnici praznih stanova imaju još samo 12 dana za uključenje u Program priuštivog najma čime bi osigurali zajamčenu isplatu najamnine, dok država pokušava aktivirati dio od čak 600 tisuća praznih stambenih jedinica u Hrvatskoj. Javni poziv Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) otvoren je do 15. veljače, a interes javnosti raste kako se približava rok za prijavu.

Ključni uvjet za ulazak u program jest da je stambena nekretnina bila prazna najmanje dvije godine, odnosno da u njoj nije živio vlasnik niti je bila iznajmljivana. Ta će se činjenica dokazivati računima za potrošnju struje, vode i drugih energenata. Iznimke su moguće u slučajevima kada su u stanu izvođeni radovi, što je moglo uzrokovati veću potrošnju.

Upravo je taj uvjet uveden kako bi se otklonile bojazni najmoprimaca da bi ih vlasnici mogli iseliti kako bi se uključili u Program priuštivog stanovanja. Iz APN-a ističu da takva praksa nije moguća te da se u program mogu uključiti isključivo nekretnine koje su dulje vrijeme bile izvan funkcije stanovanja. Poželjno je da stan koji se daje u Program bude u dobrom stanju i spreman za useljenje. Nekretnina mora biti prazna, uz mogućnost da u njoj ostane kuhinja, dok se ostali namještaj preporučuje ukloniti. Svaku prijavljenu nekretninu pregledat će djelatnici APN-a i sudski vještaci, a izlasci na teren planirani su u kratkom roku nakon zaprimanja prijave.

U bazu stanova za priuštivi najam najbrže će ući oni koji ne zahtijevaju nikakve zahvate. Slijede nekretnine kojima su potrebni manji popravci – u tim slučajevima s vlasnikom se sklapa ugovor kojim se daje rok od šest mjeseci za uklanjanje nedostataka. Ako su potrebni veći radovi, vlasnik će avans za adaptaciju dobiti tek nakon što se pronađe zainteresirani najmoprimac. Priuštiva najamnina ograničena je na najviše 30 posto ukupnih neto mjesečnih prihoda kućanstva, umanjeno za režijske troškove, dok razliku do tržišne cijene podmiruje država. Vlasnicima stanova isplaćuje se naknada u visini lokalne medijalne najamnine, i to u dvije rate – 60 posto na početku ugovora, a preostalih 40 posto nakon isteka polovine ugovornog razdoblja. Ugovori se sklapaju na razdoblje od tri do deset godina.

Primjerice, obitelj s ukupnim mjesečnim prihodima od 2000 eura za stan od 60 četvornih metara plaćala bi 450 eura mjesečno, nakon odbitka režija. Ako prihodi kućanstva porastu ili padnu, najamnina se može korigirati, a APN će najmanje jednom godišnje od Porezne uprave pribavljati podatke o prihodima najmoprimaca i članova njihove uže obitelji.

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić ističe da je Program priuštivog najma jedno od najbržih rješenja stambene krize. – U Hrvatskoj imamo oko 600 tisuća praznih stanova, a nedostaje nam 236 tisuća stambenih jedinica za priuštivo stanovanje. Program je usmjeren na aktiviranje praznih stanova u privatnom i državnom vlasništvu, kako bismo ih dali u najam građanima koji ne mogu riješiti stambeno pitanje na tržištu – poručio je Bačić, dodavši da se paralelno priprema aktivacija oko 300 državnih stanova. Nakon završetka javnog poziva za vlasnike, APN će raspisati i javni poziv za zainteresirane najmoprimce, među kojima su ciljne skupine mlade obitelji, kućanstva s nižim i prosječnim prihodima, osobe s invaliditetom te radnici u deficitarnim zanimanjima.