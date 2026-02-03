VIDEO Sigurdsson ponovno uzeo gitaru i oduševio publiku u "svom" gradu: Izveo je svevremenski hit

Dan nakon velikog dočeka u Zagrebu, grad Zadar odlučio je pripremiti manji doček za svoje članove u reprezentaciji koja je osvojila brončanu medalju na netom završenom Europksom rukometnom prvenstvu. Tako je nekoliko stotina građana pružilo prekrasnu dobrodošlicu igraču Luki Lovri Klarici te izborniku Daguru Sigurdssonu.

Islanđanin je još prošle godine kupio stan u ovom dalmatinskom gradu i otkrio kako se zaljubio u njega kada je došao na pregovore s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza. Sigurdsson se tada zaputio u Zadru posjetiti bivšeg reprezentativca Ivana Ninčevića kojeg je trenirao u berlinskom Fuchseu.

Obojica su pozdravili prisutne navijače okupljene pred gradskom vjećnicom, a Sigurdsson je ponovno demonstrirao svoje vještine s gitarom. Nakon što je viralan postao video na kojem s klapom svira i pjeva hit Mladena Hrdovića 'Dalmatinac sam', hrvatski izbornik danas je u Zadru odsvirao i otpjevao hit legendarnog Princea - Purple Rain.

