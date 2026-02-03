Naši Portali
'PURPLE RAIN'

VIDEO Sigurdsson ponovno uzeo gitaru i oduševio publiku u "svom" gradu: Izveo je svevremenski hit

Zagreb: Svečani doček rukometnih reprezentativaca nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Karlo Koret
03.02.2026.
u 19:28

Obojica su pozdravili prisutne navijače okupljene pred gradskom vjećnicom, a Sigurdsson je ponovno demonstrirao svoje vještine s gitarom

Dan nakon velikog dočeka u Zagrebu, grad Zadar odlučio je pripremiti manji doček za svoje članove u reprezentaciji koja je osvojila brončanu medalju na netom završenom Europksom rukometnom prvenstvu. Tako je nekoliko stotina građana pružilo prekrasnu dobrodošlicu igraču Luki Lovri Klarici te izborniku Daguru Sigurdssonu.

Islanđanin je još prošle godine kupio stan u ovom dalmatinskom gradu i otkrio kako se zaljubio u njega kada je došao na pregovore s predstavnicima Hrvatskog rukometnog saveza. Sigurdsson se tada zaputio u Zadru posjetiti bivšeg reprezentativca Ivana Ninčevića kojeg je trenirao u berlinskom Fuchseu.

Hrvatska u problemima: Rukometaše poharala viroza, Kuzmanović povraćao cijelu noć

Obojica su pozdravili prisutne navijače okupljene pred gradskom vjećnicom, a Sigurdsson je ponovno demonstrirao svoje vještine s gitarom. Nakon što je viralan postao video na kojem s klapom svira i pjeva hit Mladena Hrdovića 'Dalmatinac sam', hrvatski izbornik danas je u Zadru odsvirao i otpjevao hit legendarnog Princea - Purple Rain.

Kako je to izgledalo možete pogledati i poslušati OVDJE.
Avatar Ričard
Ričard
19:41 03.02.2026.

Je da je ruzinav, ali još vavik je Grdović, Mladen

Avatar ŠUKRIJA
ŠUKRIJA
20:10 03.02.2026.

Udri udri udri Mujo, udri Mujo u tamburu heeeej

