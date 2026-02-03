Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOGNITIVNI PAD

Neuroznanstvenik otkrio: generacija Z prva u povijesti manje inteligentna od roditelja

gen z
Shutterstock
Autor
Vedran Balen
03.02.2026.
u 15:32

Horvath ističe da problem nije u lošoj primjeni tehnologije, već u samoj tehnologiji koja ne odgovara načinu na koji mozak prirodno uči i pamti

Pripadnici generacije Z postali su prva generacija otkako postoje mjerenja kognitivnog razvoja koja je, prema rezultatima testova, manje inteligentna od generacije svojih roditelja, a stručnjaci sada nude objašnjenje zašto, piše Daily Mail.

Dr. Jared Cooney Horvath, bivši učitelj i neuroznanstvenik, tvrdi da je generacija rođena između 1997. i ranih 2010-ih kognitivno usporena zbog pretjeranog oslanjanja na digitalnu tehnologiju u obrazovanju. Prema podacima koji se prate još od kraja 19. stoljeća, Gen Z je prva generacija koja bilježi pad rezultata u pažnji, pamćenju, čitanju, matematici, sposobnosti rješavanja problema i ukupnom kvocijentu inteligencije.

Horvath je američkom Senatskom odboru za trgovinu, znanost i promet rekao kako je do pada inteligencije došlo unatoč činjenici da današnji mladi provode više vremena u školi nego djeca u 20. stoljeću. Kao glavni uzrok naveo je masovnu primjenu tzv. obrazovne tehnologije (EdTech), uključujući računala i tablete.

Ljudski mozak, objašnjava, nije prilagođen učenju kroz kratke internetske videozapise i sažete rečenice koje zamjenjuju složene ideje i knjige. Više od polovice budnog vremena tinejdžeri provode gledajući u ekrane, iako su biološki programirani učiti kroz izravan kontakt s drugim ljudima i dubinsko proučavanje gradiva.

Znanstvenici ističu da problem nije u lošoj primjeni tehnologije, već u samoj tehnologiji koja ne odgovara načinu na koji mozak prirodno uči i pamti. Podaci pokazuju da su kognitivne sposobnosti počele stagnirati, pa čak i padati, oko 2010. godine – upravo kada je digitalna tehnologija masovno ušla u učionice.

Horvath navodi kako su slični negativni trendovi zabilježeni u više od 80 zemalja, a posebno ističe da učenici koji koriste računala pet sati dnevno za školske obveze postižu lošije rezultate od onih koji tehnologiju rijetko koriste. U SAD-u su programi u kojima svaki učenik dobiva vlastiti uređaj često rezultirali stagnacijom ili padom školskih postignuća.

Unatoč tome, mnogi mladi, tvrdi Horvath, nisu svjesni vlastitih poteškoća te precjenjuju svoju inteligenciju. Upozorio je i da se obrazovni sustavi sve više prilagođavaju alatima, umjesto da alati služe obrazovnim ciljevima. Stručnjaci su na saslušanju u siječnju problem nazvali „društvenom izvanrednom situacijom“ te preporučili odgađanje davanja pametnih telefona djeci, povratak jednostavnijih mobitela i uvođenje strožih ograničenja tehnologije u školama, po uzoru na skandinavske zemlje.

Europska država u strahu zbog onoga što se događa u blizini njihove granice

Ključne riječi
znanost kognitivna znanost inteligencija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!