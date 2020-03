'U slučaju veće epidemije nećemo moći prehraniti stanovništvo, neka nam ovo bude pouka'

– Naš klub smatra da nema mjesta panici. Treba se pridržavati svih mjera koje Stožer propisuje, čak možda i nešto više. Svakako je ohrabrujuće, što je manje-više stajalište predstavnika svih klubova u Saboru, da se normalno nastavlja s radom, da ne smijemo mi biti ti, kao predstavničko tijelo jednako tako i izvršna vlasta, koji bi svojim nečinjenjem, svojim neradom još više potencirali strah koji je uvjetovan koronavirosom. Naravno, to je strah od nepoznatog.

Izvršan vlast, i mi kao zakonodavna, u dijelu određenih zakonskih incijativa i prijedloga koji će doći neovisno da li od izvršne vlasti ili od nekoga od klubova, trebamo što prije omogućiti da se koliko-toliko omogući u onim okolnostima i uvjetima u kojima jesmo, život i rad, protok roba i usluga. I to ne samo na razini Hrvatske nego je odgovornost premijera i na razini Europske unije jer svjedočimo već sada i određenim gospodarskim problemima – kazao je HNS-ov Milorad Batinić nakon današnjeg sastanka predsjedništva Sabora sa svim klubovima zastupnika dodavši da bi u nekim stvarima trebalo napraviti kvalitativne iskorake pa bi se i na taj način građanima poslala poruka da se ne treba u tolikoj mjeri prepuštati strahu od nepoznatog, već što više polagati na prevenciju.

– Mi smo danas na sjednici svi bili složni. Išli smo sa zajedničkim prijedlogom. Nema mjesta nikakvoj panici, trebamo samo biti odgovorni. Mi u Živom zidu vjerujemo da je broj oboljelih i veći nego što je to pušteno u javnost, ali su to sve ljudu s blažim simptomima koji i nisu išli na testiranja. No, ova potencijalna kriza pokazala nam je koliko u stvari ovisimo o uvozu hrane u Hrvatsku, i mi bismo kao država trebali biti sposobni sami proizvesti hranu koja je potrebna za prehranu njenih stanovnika baš u slučaju ovakvih situacija. Nažalost, to danas nije tako i u slučaju neke veće epidemije mi nećemo biti u stanju prehraniti svoje stanovništvo. To treba razmitriti, neka nam ovo sad bude pouka za ubuduće.

Živi zid za sada nema nikakav prijedlog oko toga, vjerojatno ćemo idući tjedan u javnosti izaći s nekim našim prijedlogom. Možda onim o osnivanju nekog nacionalnog vijeća ili nacionalnog stožera koji bi se baš bavio time kako napraviti strategiju ili neki plan koji bi osigurao našem stanovništvu prijeko potrebnu hranu u slučaju neke veće epidemije ili nekog većeg zatvaranja u karantenu, recimo većih gradova. Moramo biti sposobni ljudima osigurati hranu i životne namirnice kako bi se za to vrijeme mogli prehraniti – nakon sjednice predsjedništva Sabora i svih klubova kazao je i Damjan Vucelić iz Živog zida.

