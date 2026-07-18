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SKROMNI KAPETAN

Luka Modrić ima hrpu novca i može otputovati bilo kamo na svijetu, a evo gdje ljetuje

Zaton: Luka Modri? zadnje dane godišnjeg odmora provodi na kupanju
Foto: Filip Brala/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
18.07.2026.
u 17:25

Da se Modrić nalazi u Dalmaciji otkrio je nekadašnji hrvatski rukometni reprezentativac i vratar Filip Ivić, koji je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju s nogometnim velikanom snimljenu u Petrčanima, mjestu nedaleko od Zadra.

Nakon duge i iscrpljujuće sezone, Luka Modrić odlučio je predah potražiti ondje gdje se najbolje osjeća, u Hrvatskoj. Dok brojni svjetski nogometaši slobodne dane provode na egzotičnim destinacijama poput Maldiva, kapetan hrvatske reprezentacije i igrač koji je 13 godina proveo u Real Madridu ljeto provodi na domaćoj obali iako može otputovati bilo kamo na svijetu.

Da se Modrić nalazi u Dalmaciji otkrio je nekadašnji hrvatski rukometni reprezentativac i vratar Filip Ivić, koji je na Instagramu objavio zajedničku fotografiju s nogometnim velikanom snimljenu u Petrčanima, mjestu nedaleko od Zadra.

Iza Modrića je još jedno veliko natjecanje. Na Svjetskom prvenstvu upisao je svoj 202. nastup za hrvatsku reprezentaciju i tako dodatno učvrstio status apsolutnog rekordera po broju odigranih utakmica u nacionalnom dresu.

Hoće li 40-godišnji veznjak nastaviti reprezentativnu karijeru nakon Svjetskog prvenstva, zasad još nije poznato. Novi izbornik Slaven Bilić javno je istaknuo kako bi želio da Modrić ostane dio reprezentacije, no naglasio je da će konačnu odluku donijeti isključivo kapetan Vatrenih.

Neizvjesnost vlada i oko njegova klupskog statusa. Modriću je istekao ugovor s Milanom pa je trenutačno slobodan igrač, iako je novi trener talijanskog velikana Ruben Amorim nedavno poručio da računa na hrvatskog veznjaka u svojim planovima za novu sezonu.

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Ključne riječi
Filip Ivić Luka Modrić

Komentara 11

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DU
Dupliespresso
17:58 18.07.2026.

Iz kojeg razloga ovakvim naslovom sugerirate kako je tamo negdje daleko bolje i ljepše nego kod nas? Iz kojeg razloga bi Modriću bilo ljepše da je tih par tjedana godišnjeg proveo na kraju svijeta umjesto kod kuće, uz prijatelje i rodbinu na našem moru? Samo ljudi koji nisu nigdje bili misle kako je tamo negdje daleko sve divno i krasno, a kod nas ništa ne valja.

AN
Antonio1952
18:12 18.07.2026.

Luka nema potrebe pokazivat da ima. Godinama je vani i meni je normalno da slobodno vrijeme provodi doma u Hrvatskoj medju rodbinom i prijateljima.

Avatar KRALJ-TOMISLAV
KRALJ-TOMISLAV
18:08 18.07.2026.

Nije u šoldima sve, neka te tu kraj mene....

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