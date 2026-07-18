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SDP TRAŽI NOVI MODEL

Hajdaš o HDZ-u: 'Možda će se nešto više iz te šuške razvit, to nije spin'

Tuheljske Toplice: Konferencija za medije predsjednika SDP-a Siniše Hajdaša Dončića
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Ozren Špiranec/Hina
18.07.2026.
u 15:08

Takva je politika pridonijela iseljavanju stanovništva i pražnjenju sela, napomenuo je i dodao kako se gospodarska dobit ostvarena u Hrvatskoj iznosi izvan zemlje.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u subotu novinarima kako Hrvatska treba promijeniti postojeći politički i gospodarski model te veću pozornost usmjeriti na razvoj domaće proizvodnje hrane, energetsku samodostatnost i interese građana. Hajdaš Dončić smatra da potpore i poticaji trebaju biti usmjereni prema jasno definiranim ciljevima, a Vladu je prozvao zbog izostanka odlučnije politike prema poljoprivredi, tržišnom natjecanju i rastu cijena. "Kod nas postoji energija i postoji politička volja za promjenama koja će prvo stavljati interese hrvatskih građana, a tek onda osoba koje su ovdje došle da zarade više nego što zarađuju u svojim matičnim zemljama", rekao je.

Ponovio je da se o odnosima unutar HDZ-a, "šuška" te ustvrdio kako ne iznosi spinove o Gordanu Jandrokoviću kao rušitelju Andreja Plenkovića. Možda će se nešto više iz te šuške razvit, to nije spin, rekao je. Odbacio je mogućnost da Zoran Milanović promijeni svoju odluku i kandidira se na sljedećim parlamentarnim izborima. Milanović je jasno rekao da ne ide na izbore i to više ne namjeravam komentirati, dodao je.

Potpredsjednik SDP-a Mišel Jakšić smatra kako je Slavonija primjer posljedica Vladine i HDZ-ove gospodarske politike. Ocijenio je kako je tak politika pogodovala velikim trgovačkim lancima, bankama i uvoznim interesima na štetu domaće poljoprivredne proizvodnje. Takva je politika pridonijela iseljavanju stanovništva i pražnjenju sela, napomenuo je i dodao kako se gospodarska dobit ostvarena u Hrvatskoj iznosi izvan zemlje.

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić odbacila je Plenkovićevu tvrdnju kako je inflacija ponajprije posljedica međunarodnih kriza. Kada bi doprinos Vlade inflaciji bio samo jedan postotni bod, onda bi inflacija prije krize u Hormuškom tjesnacu iznosila jedan posto., ocijenila je i ustvrdila kako je i prošle godine bila gotovo četiri posto.
Ključne riječi
HDZ inflacija poljoprivreda Siniša Hajdaš Dončić SDP

Komentara 2

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Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
16:27 18.07.2026.

Sandru Bencic za predsjednicu SDP-a! Predsjednica sa karakterom!

Avatar Sky Rocket
Sky Rocket
15:20 18.07.2026.

Haj slavonci vas sve skupa ne mogu smislit.

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