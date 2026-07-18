Gužve prema moru, požar na autocesti i kolone do Slovenije: Ovo su najkritičnije točke

Početak vikenda donio je velike gužve na hrvatskim cestama. Promet je pojačan na većini važnijih pravaca prema moru i unutrašnjosti, a vozače dodatno usporavaju prometne nesreće, kvarovi vozila i požar na autocesti A1. Hrvatski autoklub (HAK) poziva na oprez zbog povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih kolnika te preporučuje održavanje sigurnosnog razmaka između vozila. Najveći problemi bilježe se na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik. Zbog požara na vozilu između tunela Čelinka i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika promet se odvija samo jednim prometnim trakom, uz povremene obustave prolaska kroz tunel Sveti Rok. Kolona ispred tunela duga je oko sedam kilometara, dok se na mjestu požara stvorila dodatna kolona od oko dva kilometra.

Na prilazu naplati Lučko u smjeru mora kolona je duga oko jedan kilometar, dok se između naplate Lučko i čvora Bosiljevo 2 u oba smjera te između tunela Čelinka i čvora Zadar istok prema Zagrebu vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Na čvoru Posedarje u smjeru Zagreba promet usporava vozilo u kvaru pa se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.Velike gužve stvaraju se i na autocesti A2 Zagreb – Macelj. Na graničnom prijelazu Trakošćan u smjeru Zagreba kolona doseže oko šest kilometara i proteže se sve do Slovenije. Zbog pojačanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera.

Na autocesti A3 Bregana – Lipovac kolona osobnih i teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo duga je oko osam kilometara. Gužve su i na A7 Rupa – Križišće, gdje je između čvorova Hreljin i Šmrika u smjeru Križišća kolona duga oko dva kilometra. HAK vozačima koji putuju prema Crikvenici i Novom Vinodolskom savjetuje izlazak s autoceste na čvorovima Hreljin ili Križišće. Na državnim cestama otežano se vozi između Gračaca i Knina zbog radova, kod Draganića zbog vode na kolniku, dok se na DC3 između Duge Rese i Jarčeg Polja promet odvija naizmjenično jednim prometnim trakom zbog prometne nesreće. Gužve se stvaraju i na prilazu Krčkom mostu u smjeru otoka. HAK vozačima preporučuje dodatni oprez i strpljenje te praćenje stanja u prometu prije polaska na put.