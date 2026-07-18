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TEŠKA NESREĆA U AUSTRIJI

Automobil uletio među ljude u austrijskom ljetovalištu: Ozlijeđeno 11 osoba, među njima i troje djece

Police car from Austria at the security conference
Foto: Matthias Balk/DPA
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
18.07.2026.
u 18:21

U intervenciji su, uz djelatnike hitne pomoći, sudjelovali policajci i vatrogasci.

Jedanaest osoba, među kojima je navodno i troje djece, ozlijeđeno je u nesreći koja se u subotu dogodila u austrijskom turističkom mjestu Velden am Wörther See, izvijestili su tamošnji mediji. Dvije osobe pretrpjele su teške ozljede, no prema zasad dostupnim informacijama nitko od ozlijeđenih nije životno ugrožen.

Nesreća se dogodila oko 12.40 sati, kada je automobil kojim je upravljala starija žena udario u skupinu ljudi. Policija je pregledala snimke nadzornih kamera, a prvi rezultati istrage upućuju na mogućnost da je vozačica pogriješila tijekom parkiranja. „Međutim, točne okolnosti nesreće zasad nisu jasne, jer je žena bila u šoku nakon nesreće“, dodaje se u policijskom izvješću.

Vozačici je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć. Osim pretrpljenog šoka, nije zadobila tjelesne ozljede, a zbog njezina stanja policija je još nije ispitala. Dio ozlijeđenih prevezen je u bolnicu helikopterima hitne medicinske službe. U intervenciji su, uz djelatnike hitne pomoći, sudjelovali policajci i vatrogasci.

Velden am Wörther See trgovište je u okrugu Villach-Land, smještenom u austrijskoj saveznoj pokrajini Koruškoj. Nalazi se na zapadnoj obali jezera Wörthersee te se ubraja među najpoznatija i najposjećenija austrijska turistička odredišta, piše Fenix Magazin.
Ključne riječi
ozljeđeni Automobil prometna nesreća Austrija

Komentara 2

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Avatar Idler 3
Idler 3
19:01 18.07.2026.

Kaj ti je žensko, ne zna se parkirat i još skoraj hmori 11 ljudi !

PO
Potepuh
18:30 18.07.2026.

Svi srljaju u Velden am Wörther See a ljepše i sigurnije ljetovalište je Bad Hofgastein.

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