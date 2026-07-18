Poznata glumica varala je muža sa svekrom: Htio ju je iznenaditi, pa ju je uhvatio u ljubavnom klinču s ocem

Poznata turska glumica Gokçe Bahadir, čije su uloge u serijama 'Kad lišće pada', 'Osveta u štiklama' i 'Prevara' osvojile publiku, stupila je u brak s glazbenikom Emirom Ersoyom početkom 2022. godine. Nakon njihovog romantičnog vjenčanja, u javnost su procurili intrigantni detalji o njezinom prethodnom braku s glumcem Alijem Sunalom. Par se vjenčao 2011. godine, no njihova bračna idila trajala je svega godinu dana prije nego što su se odlučili rastati.

''Vjenčali smo se iz velike ljubavi, ali odlučili smo se rastati jer su nam se putevi razišli'', izjavila je tada Badahir. Dugo se spekuliralo o stvarnim razlozima njihovog razvoda, a izvori bliski turskoj glumici iznijeli su u javnost šokantne tvrdnje. Navodno je brak pukao jer je Ali zatekao svoju suprugu u intimnoj situaciji sa svojim ocem Kemalom Sunalom, koji je u međuvremenu preminuo.

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''Pokojni Kemal bio je veliki zavodnik. Njih dvoje su započeli aferu samo nekoliko dana nakon što joj je postao svekar. Među njima je dugo postojala fatalna privlačnost, na koju nije utjecala razlika od 30 godina'', otkrio je izvor blizak glumici.

Prema pisanju turskih medija, Ali je bio odsutan kada se njegova supruga upustila u avanturu sa svekrom. Vrativši se kući neočekivano dva dana ranije, s namjerom da iznenadi suprugu, Ali je doživio šok. Primjetio je očev automobil ispred kuće, a unutra je zatekao gole Gokçe i Kemala kako zajedno gledaju televiziju. Nakon ovog traumatičnog iskustva, Ali Sunal je pronašao sreću u braku s Nazli Kurbanzade, s kojom je u skladnoj vezi od 2018. godine. Zajedno su ponosni roditelji dviju djevojčica.