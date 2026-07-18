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IVA RINČIĆ O NAPADIMA

Obersnel i Miletić ugađaju biračima

Rijeka: Gradonačelnica Iva Rinčić održala konferenciju za medije
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Autor
Snježana Bičak
18.07.2026.
u 16:47

No, I. Rinčić poručila je da, ako netko svoju podršku u Gradskom vijeću uvjetuje jednim grafitom, neka je uskrati već danas: te da suradnja koju može srušiti jedna objava na Facebooku ili jedna komunalna radnja i nije suradnja, pa za njom, ističe, neće žaliti.

Gotovo da nema većeg događaja u gradu Rijeci koji nije potencijal za nove trzavice između vladajuće koalicije koju predvodi gradonačelnica Iva Rinčić i oporbe. Niz kamenčića na koji su se spoticali do sada su koncerti Marka Perkovića Thompsona koji gradonačelnica nije zabranila, iako je oporba smatrala da bi trebala, sukobili su se zbog poskupljenja komunalija, a smatraju i da je preustrojem gradske vlasti dokazala da je, kako su naveli iz Možemo! 'trojanski konj HDZ-a'. Najnoviji prijepori u kojima je i HDZ vladajućoj koaliciji najavio uskraćivanje suradnje, odnosi se na HOS-ov mural koji je Grad uklonio s nadvožnjaka prema Osnovnoj školi Ivana Zajca s obzirom na natpis 'za dom spremni' na njemu i šahovnicu koja počinje prvim bijelim poljem. HDZ je, naime, tražio da se uklonjeni mural obnovi u izvornom obliku. No, I. Rinčić poručila je da, ako netko svoju podršku u Gradskom vijeću uvjetuje jednim grafitom, neka je uskrati već danas: te da suradnja koju može srušiti jedna objava na Facebooku ili jedna komunalna radnja i nije suradnja, pa za njom, ističe, neće žaliti.

– U istom tjednu, praktički u istom danu, doživjela sam napade i s lijeve i s desne strane. Dok mi s lijeva bivši gradonačelnik Obersnel poručuje da sam se "prepustila desnici", s desne strane saborski zastupnik Miletić objavljuje da ga je sram što je pozvao ljude da glasaju za mene. I pazi paradoksa – upravo mi Miletić postavlja Obersnela kao mjerilo mudrog upravljanja – kazala je Iva Rinčić o slučaju i zahvalila obojici. Ističe da se boljoj potvrdi vlastitog političkog puta nije mogla ni nadati.

– Vas dvojica, koji se inače ne slažete ni u čemu, savršeno se slažete u jednome: grad mora biti ideološka utvrda i s njezinih zidina treba ugađati samo svojim biračima. Poruka je jasna – stani pod naš barjak, nauči parole i vojska je tvoja. Te se bitke kod nas biju desetljećima baš zato što ih nitko ne želi dobiti. Neriješen rezultat je najisplativiji za sve koji od tih podjela žive. Moja poruka njima, ali i svim Riječanima je kratka i jasna: ne pada mi na pamet. Hrabrost je izaći iz tog stroja koji nas tjera na stalna svrstavanja. Ovaj grad zaslužuje da ga se napokon vodi razumom, radom i rezultatima, a ne jeftinim ideološkim parolama – poručila je Iva Rinčić.
Ključne riječi
HDZ HOS Rijeka Iva Rinčić

Komentara 3

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VA
VanjaPlank
18:28 18.07.2026.

Podrška Ivi

Avatar quo_vadis
quo_vadis
17:10 18.07.2026.

podrška marinu miletiću !

Avatar SdpovNjonjo
SdpovNjonjo
17:06 18.07.2026.

Samo hrabro Iva! Ivu za predsjednicu RH.

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