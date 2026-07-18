VIDEO 'Otišao sam u Italiju kupiti kuću za jedan euro. Kad sam zakoračio u nju, sve mi je bilo jasno'

Kuće koje se u pojedinim talijanskim gradićima prodaju za samo jedan euro godinama privlače pažnju ljudi koji sanjaju o nekretnini na Mediteranu. No, koliko je ta ponuda doista povoljna, odlučio je provjeriti jedan YouTuber, koji je tijekom obilaska otkrio da se iza simbolične cijene krije niz uvjeta i dodatnih troškova. Ben Morris, autor istoimenog YouTube kanala, posjetio je gradić Sambuca di Sicilia na Siciliji, koji je posljednjih godina postao posebno popularan među kupcima iz Sjedinjenih Američkih Država. Zbog velikog broja američkih doseljenika neki ga nazivaju i "malom Amerikom Italije".

Tijekom razgovora s lokalnom agenticom za nekretnine doznao je da se program prodaje kuća odvijao u nekoliko faza. "Dosad smo imali tri projekta u kojima su se kuće prodavale za jedan, dva i tri eura", objasnila je. Iako početna cijena doista iznosi jedan, dva ili tri eura, kupci moraju predati svoju ponudu, a nekretnina na kraju pripada onome tko ponudi najviši iznos. "Pravila su uglavnom ista. Možete ponuditi jedan, dva ili tri eura, ali morate znati da će kuću dobiti onaj tko da najveću ponudu", rekla je agentica. Morris je zato zaključio da u cijeloj priči postoji svojevrsna "kvaka".

"Kuće se formalno prodaju za jedan euro, ali se u praksi za mnoge od njih licitira i do 5.000 eura", rekao je. Dodao je kako je planirao posjetiti i drugi talijanski gradić u kojem se pojedine kuće doista mogu kupiti za jedan euro, bez nadmetanja, te da su takve nekretnine ondje još uvijek dostupne. Procjenjuje se da u programu sudjeluje oko 25 talijanskih općina. Cilj inicijative je obnoviti napuštene kuće, ponovno ih staviti u funkciju i privući nove stanovnike, umjesto da objekti godinama propadaju. Lokalne vlasti vjeruju da će obnovljene nekretnine donijeti veću korist zajednici, ponajprije kroz poreze koje plaćaju vlasnici drugih domova.

U videu je Morris spomenuo i primjer Amerikanke Meredith Tabbone, koja je jednu kuću kupila za 5.000 eura, a potom i susjednu nekretninu. Ipak, obnova oba objekta na kraju ju je stajala oko 446.000 američkih dolara. Nakon Sambuce uputio se u gradić Mussomeli, gdje je želio pronaći kuću koja se zaista prodaje za jedan euro. Ondje ga je dočekala žena po imenu Natalie, koja mu je pokazala nekoliko nekretnina, među kojima su dvije stajale manje od jedne britanske funte.

Već pri ulasku u jednu od kuća bilo je očito da zahtijeva potpunu obnovu. Zbog sigurnosti mu je čak savjetovano da se kreće isključivo uz rubove prostorija kako se pod ne bi urušio. Nakon obilaska Morris je priznao da mu je sada potpuno jasno zašto su takve nekretnine toliko jeftine. "U njih morate uložiti puno novca kako biste ih učinili useljivima. Osim toga, imate obvezu održavati objekt kako se ne bi srušio i ugrozio susjede", rekao je.

Natalie je dodala da kupce nakon kupnje čekaju i brojni dodatni izdaci. Potrebno je podmiriti troškove javnog bilježnika, različitih potvrda i administrativne dokumentacije, što je Morris opisao kao još jednu "malu kvaku" cijelog programa. Na internetskoj stranici 1eurohouses.com, koja promovira ovu inicijativu, ističe se kako cilj projekta nije gradnja novih objekata, nego obnova napuštenih povijesnih naselja. "Ne trebaju nam nove zgrade ni dodatna urbanizacija. Naš je cilj unaprijediti postojeći stambeni fond i očuvati kulturni identitet obnovom napuštenih mjesta i zgrada koje predstavljaju dio naše povijesti", navodi se u priopćenju koje prenosi Independent.