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'VISOKA' PRIJETNJA

Njemačka na nogama: Obavještajci otkrili konkretne planove za napade

Foto: REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
18.07.2026.
u 14:52

Njemačka je posljednjih godina zabilježila više smrtonosnih napada

Njemačka je podigla razinu sigurnosne prijetnje na "visoku" zbog povećanog rizika od mogućih napada, izjavio je ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt, upozorivši da obavještajni podaci upućuju na konkretne planove napada na zemlju, izvijestila je u subotu agencija Reuters. "To znači da se u Njemačkoj u svakom trenutku mora računati s rizikom od napada", rekao je Dobrindt.

Dodao je kako su "planovi za napade na zemlju jasno uočljivi" te da su među mogućim metama infrastruktura, pojedinci i institucije.Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova nije odmah odgovorilo na Reutersov upit za dodatna pojašnjenja o razlozima podizanja razine sigurnosne prijetnje. Njemačka je posljednjih godina zabilježila više smrtonosnih napada. Saudijski liječnik prošlog je mjeseca osuđen na doživotni zatvor jer je u prosincu 2024. unajmljenim BMW-om uletio među posjetitelje božićnog sajma u Magdeburgu, pri čemu je poginulo šest osoba, a više od 300 ih je ozlijeđeno.

U drugom slučaju, njemački sud prošle je godine proglasio krivim sirijskog državljanina za napad nožem na festivalu u Solingenu 2024., motiviran ideologijom Islamske države, u kojem su ubijene tri osobe, a deset ih je ozlijeđeno.
Ključne riječi
obavještajci napad Alarm nemačka

Komentara 8

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BR
Broj
15:53 18.07.2026.

Migrantsko nasilje je svakodnevno

Avatar USA
USA
15:59 18.07.2026.

Ha ha napokon su detektirali pravog neprijatelja. Ali sto to znaci kad nisu u stanju niti jednog vratiti u postojbinu na doktorat

PU
Purple
15:33 18.07.2026.

Eu bi stvarno trebala progledati I ostvariti se sama u pogledu svega , energije , sigurnosti, tržišta, vojske ... pa nije ju bezveze Britanija (kolonijalno đ) napustilo , valjda su shvatili da EU nije ujedinjene kolonijalnih sila koje bi cijedile sve druge za svoje bogaćenje pa su izašli

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